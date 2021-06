Monica Lewinsky startet durch: Fernsehvertrag mit Disney

Es war einer der größten Sex-Skandale, der jemals das Weiße Haus erschüttert hat: 1998 gestand US-Präsident Bill Clinton unter großem öffentlichen Druck, dass er drei Jahre zuvor eine "unangemessene Beziehung" mit Monica Lewinsky gehabt hatte, die in der Regierungszentrale als Praktikantin beschäftigt gewesen war. 21 Tage beriet der amerikanische Senat über eine Amtsenthebung, die nötige Zweidrittelmehrheit kam jedoch nicht zustande. Seine Vertuschungsversuche kosteten Clinton nach dem Ende seiner Amtszeit zeitweise seine Anwaltszulassung und ein Bußgeld von 90.000 Dollar. Der Vorwurf des Meineids wurde nie gerichtlich geklärt.

"Wir sind von ihren Instinkten als Produzentin beeindruckt"

Im September soll beim amerikanischen Kabelsender FX, der zur Fox Entertainment Group gehört, eine TV-Serie über die Affäre ausgestrahlt werden. Monica Lewinsky ist Mit-Produzentin ihrer eigenen Geschichte. Clive Owen wird Bill Clinton spielen, Golden-Globe-Gewinnerin Edie Falco ("Die Sopranos") ist als Hillary besetzt und Beanie Feldstein ("Booksmart") als Lewinsky. Offenbar bewährte sich Lewinsky als Produzentin so gut, dass sie jetzt einen Fernsehvertrag mit dem Disney-Unternehmen 20th TV unterschreiben konnte, der dem Konzern den ersten Zugriff auf alle ihre Ideen sichert: "Wir sind von ihren Instinkten als Produzentin und ihrer Entschlossenheit, provokante, noch nie erzählte Geschichten auf die Leinwand zu bringen, sehr beeindruckt", wird Firmenchefin Karey Burke in den US-Medien zitiert. "Sie ist beeindruckend und leidenschaftlich bei der Arbeit, und wir sind hoffnungsfroh, dass unser Vertrag zu vielen erfolgreichen gemeinsamen Projekten führt."

Gleichzeitig bereitet Lewinsky (47) als ausführende Produzentin für den Kabelsender HBOMax die Doku-Serie "15 Minutes of Shame" vor, in der es nach Senderangaben um die "öffentliche Scham-Epidemie" gehen soll und die soziale Zerstörungswut vor allem im Netz. Lewinsky selbst tritt seit Jahren als Kritikerin der Umgangsformen in den sozialen Netzwerken auf und hat sich immer wieder gegen Cyber-Mobbing engagiert. "Ich bin an Geschichten interessiert, die unterhaltsam, gedankenreich und emotional sind", so die Aktivistin, "Geschichten, die Stoff für eine Unterhaltung sind, weil sie die menschlichen Lebensbedingungen aus einer ungewohnten Perspektive zeigen." Ihre eigenen Erfahrungen seien jahrelang von den Medien "gekidnappt" worden, daher sei sie umso interessierter an Stimmen und Blickrichtungen, die gewöhnlich fehlten.

"Ich war wie vom Donner gerührt"

Lewinsky hatte sich 2014 mit einem Beitrag für das Magazin "Vanity Fair" als Starjournalistin in eigener Sache einen Namen gemacht: Unter der Überschrift "Scham und Überleben" hatte sie eindrucksvoll und schonungslos ihr Schicksal geschildert. "Sie versuchte es mit öffentlichen Auftritten, mit dem Rückzug, mit dem Auswandern und mit Arbeit", hieß es in dem Artikel, "aber die epische Erniedrigung von 1998 wurde zur alles zermalmenden Geschichte." Lewinsky selbst schilderte, wie sie vor Fernsehkameras und hunderten von Zuschauern nach ihren Erfahrungen als "amerikanische Oralsex-Königin" gefragt wurde: "Ich war wie vom Donner gerührt." Manche Anwesende hätten sie beschworen, die Frage nicht zu beantworten, aber sie sei naiv gewesen. Also habe sie erwidert, sie fühle sich zutiefst beleidigt und mache dafür die männerdominierte Gesellschaft verantwortlich. Dabei hätte sie schon vom Titel der damals gedrehten HBO-Doku gewarnt sein müssen, so Lewinsky, die hieß nämlich "Monica in Schwarz und Weiß".

Seitdem emanzipierte sie sich von patriarchalischen Erwartungen des Medienzirkus und gilt als gefragte Autorin und Rednerin. "Nicht ein Tag ist vergangen, an dem ich nicht an meinen Fehler erinnert wurde, und ich bedaure diesen Fehler aufrichtig", sagte sie in einem Interview: "1998 wurde ich erst in eine unmögliche Romanze hinein gerissen, danach ins Auge eines politischen, juristischen und medialen Malstroms, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen hatten."