"Moneyboys" räumt beim Filmfestival Max Ophüls Preis ab

Die hybride 43. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis ist am Mittwochabend in Saarbrücken mit der Preisverleihung im Livestream zu Ende gegangen. Sieger des Abends war der Film "Moneyboys" von Regisseur C.B. Yi. Er gewann den mit 36 000 Euro dotierten Hauptpreis sowie den Preis für das beste Drehbuch (13 000 Euro) und den Preis der ökumenischen Jury (2500 Euro).

In "Moneyboys" geht es um den homosexuellen Prostituierten Fei, der aus einer ländlichen Gegend in China stammt. In der Großstadt verdient er sein Geld als "Moneyboy". Seine Familie akzeptiert sein Geld, aber nicht seine Homosexualität. Regisseur C.B. Yi erzähle seine Geschichte mit einer "tiefen Herzlichkeit" und definiere seine Figuren nicht über Mitleid, sondern gebe ihnen Würde, erklärte Jurymitglied York-Fabian Raabe. "Moneyboys" sei ein "existenzieller, queerer und zugleich universaler Film über Liebe, der politische Bedeutung nicht verfolgt, aber sie erzeugt".

Mehrere Preise für Lorenz Merz und "Soul of a Beast"

Der Preis für die beste Regie (11 000 Euro) ging an "Soul of a Beast" von Regisseur Lorenz Merz. Auch der undotierte und erstmals vergebene Preis der Filmkritik ging an Merz. Der Hauptdarsteller des Films, Pablo Caprez, bekam zudem den Preis als bester Schauspielnachwuchs in seiner ersten großen Rolle als 19-jähriger alleinerziehender Vater Gabriel.

Für ihre Rolle ihn "Para:dies" von Regisseurin Julia Wolff wurde Julia Windischbauer ebenfalls als bester Nachwuchs ausgezeichnet. Die Preise sind mit jeweils 3.000 Euro dotiert.

Publikumspreis für "Everything will change"

Der mit 5.000 Euro dotierte Publikumspreis für den besten Spielfilm ging wiederum an den Eröffnungsfilm "Everything will change" von Regisseur Marten Persiel. Den mit 7500 Euro dotierten Preis für den besten Dokumentarfilm und den Publikumspreis (5000 Euro) in dieser Kategorie gewann "Anima – Die Kleider meines Vaters" von Regisseurin Uli Decker. Der Film lasse die Geschichte einer Familie zugleich in einer Gesellschaft entstehen.

Seit dem 16. Januar traten 49 Filme in den Wettbewerben an, davon konkurrierten zehn in der Kategorie Spielfilm. Insgesamt wurden 18 Preise mit einem Gesamtwert von 118 500 Euro vergeben. Der Max Ophüls Preis ist eines der bedeutendsten Filmfestivals für den Filmnachwuchs. Benannt ist es nach dem in Saarbrücken geborenen Regisseur Max Ophüls (1902–1957).

Mit Material der Nachrichtenagenturen