Mondkunst zwischen Poesie und Propaganda

"Ground control to Major Tom" scheppert es aus den Lautsprechern, während man im Fahrstuhl nach oben rattert. Ab durch die steinernen Eingeweide des Mönchbergs und hoch zum Museum der Moderne. Ein treffender Prolog zur Ausstellung "Fly me to the moon". Vor allem deshalb, weil man sich als Besucher im ersten Moment selbst ein bisschen so fühlt wie Major Tom im All. Nämlich: lost. Beim ersten Gang durch die Räume entsteht der Eindruck, Tina Teufel und ihre Kuratorenkolleginnen hätten bei der Konzeption der Ausstellung vor allem eines im Sinn gehabt: Vollständigkeit.

"Thematisch setzt die Ausstellung schon im 17. Jahrhundert an", erklärt Teufel, "als die ersten wissenschaftlichen Erforschungen des Mondes durch die Erfindung des barocken Teleskops möglich waren." Weiter geht es von Galileo Galilei bis Edvard Munch, von Andy Warhol bis zu Pippilotti Rist. Die Ausstellung versammelt so ziemlich alles, was die Kunst- und Kulturgeschichte der letzten 400 Jahre zum Thema Mond so hergibt. Über hundert Exponate sind zu sehen, die verschiedensten künstlerischen Medien vertreten. Eine geradezu überbordende Zusammenstellung, aber klug kuratiert.