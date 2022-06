"Monarchie & Alltag": Das Album der Fehlfarben als Comic

Jüngere Semester können sich nicht vorstellen, was für einen Befreiungsschlag diese LP bedeutete. "Monarchie und Alltag" von den Fehlfarben kam im Oktober 1980 heraus, es dauerte einige Zeit, bis die Message ankam und die Platte sich verkaufte.

Cool, aufgekratzt und diszipliniert zugleich

Die Jungs aus Düsseldorf, Sänger Peter Hein und Thomas Schwebel an der Gitarre, machten klar, dass man Deutsch singen kann, ohne in Besserwissertum zu verfallen, oder sich in Betroffenheit zu räkeln. Kühl trug Vokalist Hein zugespitzte Beobachtungen vor über Erfahrungen im urbanen Raum, Aufwachsen in einer Konsum- und Leistungsgesellschaft, die Band spielte dazu leicht aufgekratzt und gleichzeitig superdiszipliniert: Punk und New Wave waren in unserer Muttersprache möglich.

Comics über Rockstars wie David Bowie, Nick Cave und Johnny Cash gibt es zuhauf, deutschsprachige Popkünstler erfuhren solche Weihen bisher nicht. Nun haben Gunter Buskies und Jonas Engelmann Zeichnerinnen und Zeichner gefragt, ob ihnen nichts einfällt klassischen Songs wie "Gottseidank", "Nicht in England", "Das war vor Jahren", "Grauschleier" oder "Paul ist tot".

Songs als Bildstrecken und Statements

Comic-Künstlerinnen wie Tine Fetz und Anna Sommer, Andreas Michalke und Frank Witzel setzten die Song-Texte in zumeist sparsam aufgemachten Bildstrecken um. Zu lesen sind zudem erhellende Statements der Textdichter Peter Hein und Thomas Schwebel. Ein synästhetischer Kick, ein audiovisuelles Plaisir zu einem der wichtigsten Alben der deutschsprachigen Popmusik.

"Monarchie und Alltag". Der Fehlfarben-Songcomic ist im Ventil Verlag erschienen.