Mohammed-Karikaturist Lars Vilks bei Unfall getötet

2010 versuchten zwei Männer, das Haus des Künstlers in Brand zu stecken. 2015 griff ein islamistischer Attentäter eine Diskussionsveranstaltung über Meinungsfreiheit mit Vilks in Kopenhagen an und tötet den Filmemacher Finn Nørgaard. Im vergangenen Jahr bekannte sich eine Frau in Pennsylvania schuldig, die Ermordung von Vilks geplant zu haben, der an einem geheimgehaltenen Ort lebte.

Vilks Kunstwerke werden jährlich von Zehntausenden besichtigt

Vor der Veröffentlichung seiner Mohammed-Zeichnung war Vilks außerhalb von Schweden kaum bekannt. Dort hat er sich mit Skulpturen aus Treibgut einen Namen gemacht, die er ohne Erlaubnis in einem Naturschutzgebiet errichtet hatte. Die Kunstwerke werden jährlich von Zehntausenden besichtigt. Eines von ihnen wurde 2016 durch ein Feuer teilweise zerstört.

Die Polizei wollte am Montagvormittag eine Pressekonferenz in Malmö abhalten. Ihren bisherigen Angaben zufolge brannten beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß am Sonntagnachmittag. Näheres zu dem Unfall sei noch nicht bekannt. Der Lkw-Fahrer sei per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.

Mit Material der Nachrichtenagenturen