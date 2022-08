"Möchte furchtlos sein": Britney Spears singt mit Elton John

Sie sei fest entschlossen, täglich daran zu arbeiten, ein "besserer Mensch" zu werden, twitterte Britney Spears (40) frohgemut zum Start der Duett-Single, die sie kürzlich mit Pop-Altmeister Elton John (75) aufgenommen hat, einem unter dem Titel "Hold Me Closer" neu abgemischten Medley von dessen Hits "Tiny Dancer" (1971) und "The One" (1992), abgeschmeckt mit einem Zitat aus "Don´t Go Breaking My Heart" (1976).

Gemeinsam im Studio waren die beiden allerdings nicht: Weil Spears nach der Hochzeit mit dem iranisch-amerikanischen Model Sam Asghari (28) noch in ihren Flitterwochen ist, beschloss sie, nicht nach London zu fliegen, sondern ihren Part im Kellerstudio von Produzent Andrew Watts (31) in Los Angeles aufzunehmen, wie der britische "Guardian" berichtet.

"Das ist eine ziemlich erstaunliche Idee"

Die Idee zum Duett soll der Ehemann von Elton John gehabt haben: Bei einem Abendessen im südfranzösischen Cannes soll David Furnish gesagt haben, es wäre doch "wunderbar", Britney Spears zu verpflichten. Elton John will geantwortet haben: "Das ist eine ziemlich erstaunliche Idee. Sie hat so lange nichts mehr gemacht. Ich hatte mitverfolgt, was ihr seit so langer Zeit passiert ist."

Eine Anspielung darauf, dass die Sängerin dreizehn Jahre unter Vormundschaft stand. Ihr Vater befand seit Februar 2008 über all ihre Geschäfte, nachdem ein Gericht in Los Angeles geurteilt hatte, Spears sei eine "Gefahr für sich selbst". Im September vergangenen Jahres legte der Vater nach jahrelangen erbitterten juristischen Auseinandersetzungen seine Betreuungsvollmacht nieder. Im November darauf wurde sie gerichtlich aufgehoben.