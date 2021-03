Moderner Schamanismus: Was steckt hinter "Krafttieren"?

Trommelreisen, Tänze, Schwitzhüttenzeremonien: Rund um den Globus gibt es in schamanischen Ritualen indigener Gesellschaften Bezüge zu Tieren. Sie tauchen als "Hilfsgeister" oder als Beschützer und Begleiter auf, zum Beispiel in Nepal, wohin der Biologe und Psychiater Andreas Reimers vom Institut für theologische Zoologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster immer wieder Forschungsreisen unternimmt.

Eine Sitzung fand er besonders bemerkenswert. Ein Schamane hat dabei eine Verwandlung durchgemacht und ist in die Rolle eines Tieres geschlüpft. "Er hat sich aus der Kraft eines Löwen heraus dem Patienten angenähert und im Bereich des Rückens die negative Energie ausgesaugt. Das war sehr eindrucksvoll, weil diese Energie sehr deutlich zu spüren war." Eine Teilnehmerin habe ihm berichtet, dass sich einige Probleme in ihrem Leben in den Tagen nach dieser Sitzung geklärt hätten.

Auf der Suche nach "Krafttieren"

Tiere können Kraft geben und sogar heilen, so Andreas Reimers. Er selbst lebt auf einem ehemaligen Bauernhof unter Schafen und kennt den positiven Einfluss von Tieren auf die Seele auch aus seiner psychotherapeutischen Praxis. "Ich habe mit einem Patienten, der starke Zwänge hatte, eine Trommelreise gemacht. Dabei hat er ein Nashorn gesehen, das ihn dann durch die Landschaft trug. Diese tiefe innere Verbundenheit hat ihn so getragen, dass er sich viel besser fühlte, wieder Arbeit gefunden hat und es ihm über viele Jahre gut ging und er stabil war."

Feldstudien im Amazonasgebiet

Die Münchner Ethnologin Gabriele Herzog-Schröder hat Feldstudien in schamanischen Gesellschaften durchgeführt – zum Beispiel im Amazonasgebiet. "Die beziehen sich im Singen und im Tanzen immer auch auf Tiere, auf Vorstellungen von Tiergeistern." Dabei gehe es auch darum, die Fruchtbarkeit der Tiere zu befördern, die von der Gesellschaft gejagt werden. "Das ist ein uraltes menschliches Dilemma, dass Menschen Tiere essen und die Tiere sich wieder regenerieren müssen." Die Schamanen würden sich mit Geistern in Tiergestalt identifizieren und diese befragen um seherische Fähigkeiten zu entwickeln, Unglücke oder Krankheiten vorauszusagen.

Im Deutschen hat sich für solche Phänomene der Begriff "Krafttier" eingebürgert. Zeitschriften titeln mit Tipps wie "So findest Du Dein Krafttier!" oder "Welches Tier ist Dein spiritueller Begleiter?" Anbieter schamanischer Techniken preisen entsprechende Kurse und Rituale an, um seinem inneren Tier zu begegnen. Tatsächlich hat vieles davon wohl eher keinen Ursprung in indigenen Gesellschaften, so Gabriele Herzog-Schröder. "Alle traditionalen oder indigenen Gesellschaften beziehen sich auf Tiere. Aber dass das Wesen der Giraffe oder des Krokodils einen direkten Bezug zum Menschen hat, wüsste ich nirgends zu verorten."

Freundschaften zwischen Mensch und Tier?

Dass Menschen enge Beziehungen zu Tieren aufbauen, dass man von regelrechten Freundschaften, vielleicht sogar von Seelenverwandtschaft sprechen kann, beobachtet Tierpflegerin Anja Waldinger im Tierpark Hellabrunn in München immer wieder. "Wir haben Besucher, die täglich in den Zoo kommen und die Tiere extrem gut kennen. Sie haben ihre Lieblingstiere, schauen ihnen stundenlang zu und freuen sich, wenn die Tiere sie erkennen oder sie das so interpretieren."

Besonders die Menschenaffen würden Besucher wiedererkennen und auch mal begrüßen, wenn Sympathie da sei. Dass Tiere eine seelische Kraftquelle sein können, erlebt Anja Waldinger nicht nur an ihrem Arbeitsplatz. Zu Hause warten Lamas, Katzen und Ziegen auf sie. "Das sind die Tiere, die mir von den Charaktereigenschaften und wie ich sie kennengelernt habe am meisten liegen. Man kann von ihnen lernen, im Hier und Jetzt zu sein und den Augenblick zu genießen. Das machen uns Tiere perfekt vor."