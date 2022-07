"Moderne Zeiten": Die Industrie in Fotografie und Kunst

Die Schau "Moderne Zeiten. Industrie im Blick von Malerei und Fotografie" versammelt Gemälde, Zeichnungen Fotografien und Filmausschnitte von Adolph von Menzel, Albert Renger-Patzsch, August Sander, Conrad Felixmüller, Oskar Nerlinger, Walker Evans, Otto Steinert, Evelyn Richter, Bernd und Hilla Becher, Thomas Struth oder Inge Rambow.

Alle großen Firmen begannen ab 1900 Design- und Marketingabteilungen aufzubauen. Es ging darum, die eigenen Produkte künstlerisch hervorzuheben. Denn die Produkte waren oft nur Bestandteil eines weitaus größeren Industrieprodukts wie z.B. den Motoren eines Zeppelin-Luftschiffs und anderer Fahrzeuge.

Den Ausgangspunkt der Ausstellung bilden Arbeiten aus den 1850er Jahren: Fabriken in idyllischer Einheit mit der Natur, Innenansichten der Produktionsstätten sowie ein erster Blick auf die Arbeitsprozesse. Zahnrad und Lokomotive werden zu den bekanntesten Bildsymbolen dieser Phase der Textil- und Stahlindustrialisierung. Die Fotografie war zu dieser Zeit noch keine eigene Kunstrichtung, doch früh beauftragte man Fotografen damit, zu Werbezwecken das Werksgelände mit seinen für die damalige Zeit sehr großen Bauwerken zu erfassen.

Zahnrad und Lokomotive als Symbole der Moderne

Impressionistische Künstler verwandelten gegen Ende des 19. Jahrhunderts Industrielandschaften zu Stimmungsbildern, in denen sich eigenwillige Lichteffekte studieren lassen. Zeitgleich stellten ambitionierte Amateurfotografen Fabriken und das dortige Arbeitsleben in atmosphärischen Kompositionen dar.

Während sich bis dahin Arbeiterinnen und Arbeiter inmitten einer übermächtigen Industriearchitektur der Maschinenwelt unterordneten, änderte sich das Verhältnis von Mensch und Technik ab 1900 grundlegend. Die soziale Frage rückte nun immer stärker in das öffentliche Bewusstsein und der Mensch wurde als Individuum wahrgenommen. Fotografen hielten nun auch die prekären Lebens- und Arbeitsverhältnisse des Proletariats etwa in New York und Berlin fest.

Zwischen 1880 und 1930 entwickelte sich in Deutschland das Genre der Industriemalerei ausgehend von Aufträgen seitens Großunternehmen. Maler versuchten nun – gelegentlich mithilfe fotografischer Vorlagen – die Arbeit in den Produktionshallen möglichst realistisch zu erfassen. Im Unterschied dazu platzierte die Neue Sachlichkeit in ihren Bildmotiven Akzente der System-, Ideologie- und Gesellschaftskritik. Zu ihren Themen zählten neben der Massenarbeitslosigkeit vor allem der Klassenunterschied. Die neusachliche Industriefotografie hingegen artikulierte in der Regel keine dezidierte Kritik an der bestehenden Gesellschaftsordnung.

Zweifel an der Technik-Euphorie der Vorkriegszeit

Nach 1945 bestimmte die sogenannte Subjektive Fotografie den Formenkanon der Industriedarstellung mit einer experimentell-abstrakten Bildsprache. Im Unterschied zu der technikeuphorischen Vorkriegszeit schwang in den Fotografien nun Distanz zum Fortschritt mit.

In den 1960er/70er Jahren finden sich zahlreiche Bildreportagen über den Lebensalltag in Industrieregionen wie z.B. dem Ruhrgebiet. Ins Blickfeld rückten zunehmend Themen wie Umweltverschmutzung oder schwierige Arbeitsbedingungen. Mit dem Verschwinden traditioneller Industriebranchen wuchs das künstlerische Interesse, die Altbauten einer sich beständig verändernden Industriekultur zu dokumentieren.

Heute setzt sich die Kunst vor allem mit den Folgen der Industrialisierung auseinander. Der Stolz auf das geschaffene Endprodukt und der technische Fortschritt als Zukunftsgarant für ein besseres Leben ohne Armut werden in den Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler vielfältig hinterfragt.

Die Ausstellung "Moderne Zeiten. Industrie im Blick von Malerei und Fotografie" ist bis 9. Oktober 2022 im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt zu sehen.