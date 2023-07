Moderne Kunst zwischen Bäumen: Jahresausstellung der Akademie

Ab heute bis zum Sonntag haben Besucher die Möglichkeit, sich einen Eindruck über die Vielfältigkeit künstlerischen Arbeitens zu verschaffen – ob in den Ateliers der Bildhauerei, des Schmuckdesigns oder in den Klassen der freien Malerei. Studierende aller 13 Klassen der Akademie der Bildenden Künste präsentieren ihre Arbeiten an dem Ort, wo sie entstanden sind, in den einzelnen Ateliers und auf dem Außengelände der Akademie.

Kunst zwischen Bäumen

Das gesamte Akademiegelände – idyllisch gelegen in der Nähe des Nürnberger Tiergartens – wird in eine Ausstellungsfläche verwandelt. Kunstwerke sind in den lichtdurchflutenden Atelierpavillons der 50er Jahre zu sehen oder auch zwischen großen Bäumen. Die 24-jährige Studierende Stefanie Probst, die seit vier Jahren freie Malerei studiert, präsentiert ihre Stofffahnen auf dem Gelände zwischen Bäumen.

Auf den riesigen Stofffahnen sind eine Spinne im Flammenmehr und ein Kalb zu sehen, das grausam ausgeschlachtet wird. Es sind Motive, mit denen sich die Studierende Stefanie Probst gegen den Klimawandel und dessen Verharmlosung richtet.

"Mich interessiert der Klimawandel und die Ausbeutung der Erde und auch das Bewusstsein darüber, wie man damit umgeht." Stefanie Probst, Studierende an der Amademie der Bildenden Künste

So sei die Angst vor Spinnen bei vielen Menschen größer als die Bedrohung durch künftige Waldbrände – das werde oft ausgeblendet.