Modemagazin im Museum: 40 Jahre deutsche Vogue

Jürgen Tellers fotografische Deutschlandreise

Ein ganzer Raum ist den rauen Fotografien Jürgen Tellers gewidmet, in denen häufig gedrängte Fülle, ja fast Opulenz herrscht. Der in London lebende Fotokünstler hat sich für die Geburtstagsausgabe der Vogue im Sommer dieses Jahres mit den beiden Schauspielerinnen Diane Kruger und Sandra Hüller auf Deutschlandreise begeben, zwischen Ästhetik und Anthropologie: Viel Wurst, viele Fahrräder, deutsche Bürgersteige, Bier, Reklame, hässliche Springbrunnen, Birkenstock und die Bamberger Konzerthalle. Und neben vielen deutschen Persönlichkeiten immer wieder die beiden Frauen, die ironisch mit Begehrensentwürfen und Selbstinszenierung spielen.

Neben Jürgen Teller gab es bei der deutschen Vogue eine sehr intensive, von persönlicher Freundschaft getragene Zusammenarbeit mit Karl Lagerfeld, dem ein Raum gewidmet ist mit seiner Korrespondenz mit Chefredakteurin Christiane Arp, seinem ersten und letzten Kleiderentwurf, einem Film und Fotografien für die Vogue.

Der Schweizer Künstler Ugo Rondinone indes hat der Schau sechs Fotoarbeiten beigesteuert, die das Cross-Dressing der Mode in ein Spiel mit Gender verwandeln. Michael Buhrs erklärt das so: "Und was Rondinone hier gemacht hat in der Serie „I don’t live here anymore“ ist, dass er Modebilder verwendet unter anderem aus der Vogue und sein eigenes Konterfei sozusagen einsetzt. Man hat ganz unterschiedliche Stimmungen in den Bildern, auch ganz unterschiedliche Frauenbilder, aber immer das männliche Gesicht, das im Kontext der Fotografie wiederum ganz weibliche Züge bekommt."

"Wer die Mode zu lesen versteht, kann lesen, was kommt"

"Bevor es in Mode ist, ist es in der Vogue", ist der Slogan der Zeitschrift, die sich in der Villa Stuck als ein Magazin am Puls der Zeit präsentiert. In Stil- und Modefragen – kein Zweifel. Hochgegriffen allerdings der Versuch der Ausstellung, mit einem ganzen Raum, in dem eine Zeitleiste wichtige politische und gesellschaftliche Ereignisse aufführt, gesellschaftspolitische Relevanz zu beanspruchen.

Schade ist das, man hätte doch der Mode und den Fotografien vertrauen dürfen, ganz nach dem Motto, das Walter Benjamin einmal vorgegeben hatte: "Wer die Mode zu lesen versteht, kann lesen, was kommt."

Die Ausstellung: "Ist das Mode oder kann das weg?" 40 Jahre deutsche Vogue läuft bis 12. Januar in der Villa Stuck.