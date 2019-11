Modedesigner Wolfgang Joop wird 75

Bayern 2-radioWelt: Wie ist Wolfgang Joop privat - genauso laut wie in den Medien?

Carl Tillessen, Deutsches Mode-Institut, Köln: Er ist eigentlich immer 'on', immer laut, immer sehr extrovertiert - auf jeden Fall ein brillanter Kopf, in dessen Umgebung es nie langweilig ist, ein hochbegabter Tausendsassa. Er bezeichnet sich selbst als Wunderkind, der vor allem auch immer wieder unglaublichen Mut bewiesen hat, Risikobereitschaft und nie Angst hatte vor beruflichen oder privaten Neuanfängen. Er war Modedesigner, Journalist, Restaurator, Model, Illustrator, Parfümeur, Maler, Möbeldesigner, Schriftsteller, Bildhauer, Schauspieler - und ist dann eben auch nochmal als Reality-Show-Star populär geworden.

Ist es diese Vielseitigkeit oder gibt es ein spezielles Talent, das ihm diesen Erfolg erlaubt hat?

Auf jeden Fall ist er natürlich hochintelligent. Er hat aber auch ein untrügliches Gespür dafür, was die Leute wollen. Und er hat sich natürlich in all diese Themen mit sehr viel Ehrgeiz und eiserner Disziplin, aber auch mit echter Demut vor diesen Aufgaben eingearbeitet, egal wie leicht das Ergebnis dann am Ende erscheint.

Wenn Sie Joop jetzt mit dem anderen großen deutschen Modedesigner vergleichen müssten - mit Karl Lagerfeld beispielsweise - wie würde so ein Vergleich ausfallen?

Ich würde von der Persönlichkeit sagen, dass er deutlich empathischer ist als Karl Lagerfeld. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass Lagerfeld in einem Interview gesagt hat, dass Kinder, die sexuell missbraucht worden sind, das auf jeden Fall auch seiner Ansicht nach provoziert haben, und Joop auf der anderen Seite den Verein "Dunkelziffer" seit vielen Jahren unterstützt, der sich um Kinder kümmert, die missbraucht worden sind, dann spürt man da eine unterschiedliche Empathie. Aber sie haben natürlich auch viel gemeinsam: Sie sind Vorreiter dafür, sich selbst als Person zur Marke zu machen. Sie haben eigentlich überraschend zu einer Zeit damit angefangen, als Yves Saint Laurent gerade so den Typus des schüchternen und menschenscheuen Genies etabliert hatte. Die haben beide so einen radikalen Gegenentwurf gemacht. Jil Sander ist ja auch eher scheu und zurückgezogen und introvertiert - und die beiden sind natürlich das absolute Gegenteil, extrem extrovertiert. Beide haben sich auch immer als Entertainer verstanden, also eben nicht Kleidung oder Mode als "Bedarf", sondern Kleidung als 'Unterhaltung' mit allem drum und dran.

Wolfgang Joop wird heute 75 Jahre alt. Sehen Sie irgendjemanden, der in seine Fußstapfen treten könnte hier in Deutschland?

Schwierige Frage. Es gibt natürlich spannende Leute, auch Erfolgsgeschichten in Deutschland wie lala Berlin oder Dorothee Schumacher. Aber die sind vom Naturell ganz andere Phänomene. Die sind auch gar nicht angetreten, um solche Popstars zu werden wie Wolfgang Joop.