Mode, Macht und Mord: "House of Gucci" von Ridley Scott

Es gibt akkurate Biopics und es gibt Filme, die von wahren Begebenheiten inspiriert sind. Ridley Scotts "House of Gucci" zählt zur zweiten Kategorie. Denn das Mostly-True-Crime-Melodrama formt die realen Ereignisse schon sehr früh nach Hollywood-Gusto.

Erzählt wird vom Niedergang der Modefamilie Gucci, im echten Leben eingeleitet – oder zumindest beschleunigt – durch die Heirat zwischen Maurizio Gucci und Patrizia Reggiani im Jahr 1972. Im Film allerdings lernen sich der Spross des italienischen Luxuslabels und die Mailänder Unternehmertochter erst 1978 kennen. Warum? Der einzig plausible Grund scheint der Soundtrack zu sein, der unzählige 80s-Pop-Hits enthält und mit dazu beiträgt, dass bis zum tragischen Filmende eine energiegeladene Over-the-top-Opulenz die dominierende Stimmung ist.

Pumpende Discobeats untermalen also die schicksalsträchtige erste Begegnung von Maurizio und Patrizia auf einem Maskenball der Mailänder Society. Adam Driver porträtiert den jungen Gucci-Erben als schüchternen und stotternden Gentleman, der sich erst die Hände säubert, bevor er den bis zum Ellbogen behandschuhten Arm von Patrizia greift und sich formvollendet mit einem Handkuss vorstellt. Seine spätere Ehefrau, mit vollem Körpereinsatz gespielt von Lady Gaga, ist hingerissen – jedoch weniger von den Umgangsformen, als von dem Nachnamen, der imaginäre Dollarzeichen in ihren Pupillen aufleuchten lässt. Fortan ist sie auf der Jagd und stellt dem Jurastudenten solange nach, bis er sich in sie verliebt. Dass auch dieser und viele weitere Teile der Filmhandlung von den realen Ereignissen abweichen – egal.

Glanz, Gier und Intrigen

"House of Gucci" setzt auf einfache Strukturen und klar definierte Charaktere. Alles andere würde von dem Vorhaben ablenken, in knapp drei Stunden ein drei Jahrzehnte umfassendes Familienepos zu erzählen, in dem falscher Glanz, Gier und Intrigen regieren und Zurückweisung mit dem Tod bezahlt wird. Denn am 27. März 1995 – dieses Datum immerhin ist auch im Film korrekt – wird Maurizio Gucci vor seinem Büro von Auftragsmördern erschossen. Angeheuert hatte sie seine Ex-Frau Patrizia, die dafür 18 Jahre Haft verbüßte.

Gespoilert ist damit nichts, schließlich ist der gewaltsame Tod von Maurizio der Grund, warum "House of Gucci" überhaupt gedreht wurde. Fragen darf man sich allerdings, warum Ridley Scott den Stoff als Leinwand-Seifenoper mit Superstars umgesetzt hat. Die Filmhandlung mag zwar klingen wie "Der Pate" im Fashion-Milieu, geliefert wird aber "Der Denver Clan" im Taschenformat. Charakterentwicklung, Emotionen, Stimmungswandel: Alles ist extrem leicht zu dechiffrieren und oft nah an der Farce.

Das Problem ist: Für eine Satire nimmt sich "House of Gucci" zu ernst, die wenigen Lacher sind unbeabsichtigt oder mit Fremdscham verbunden. Immerhin: Die Darstellungen von Lady Gaga und Adam Driver sind ebenso preisverdächtig wie Szenenbild und Maske.