Mode-Journalist und Regensburg-Fan André Leon Talley gestorben

Bei den Premieren der Regensburger Schlossfestspiele gehörte er zu den prominenten Stammgästen an der Seite von Gloria von Thurn und Taxis, und auch bei den Bayreuther Festspielen begleitete André Leon Talley die "Fürstin", die eine gute Freundin geworden war. Mit seinen wallenden Gewändern war der Hüne unübersehbar und so mancher Zuschauer, der nicht in der Modewelt "zuhause" war, fragte sich, wer dieser selbstbewusste Begleiter wohl war. Jetzt ist Talley nach offiziellen Angaben auf seinem Instagram-Account in einem Krankenhaus in White Plains im US-Bundesstaat New York im Alter von 73 Jahren gestorben. Über die Todesursache wurden keine Angaben gemacht.

Die Fachpresse nennt ihn mit vollem Recht einen "Titan" des Modejournalismus, andere bezeichneten ihn als "larger-than-life" Kreativen, also als jemanden, der alle Dimensionen sprengte. Über fünfzig Jahre hinweg gehörte Talley zu den guten Bekannten von so illustren Designern wie Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso, Diane von Fürstenberg und Manolo Blahnik. Kein Wunder, dass er auf allen wichtigen Schauen in der ersten Reihe Hof hielt. Über das Modelabel Valentino schrieb er 2014 sogar ein Buch mit dem bezeichnenden Titel "Am Tisch des Kaisers" (At the Emperor´s Table).

Für Lagerfeld musste er sich mehrmals täglich umziehen

Talley soll bereits als Jugendlicher in der "Vogue" geblättert haben. Nach ersten beruflichen Stationen als Park-Ranger ging er nach New York und startete seine Mode-Karriere bei "Women´s Wear Daily", bevor er 1983 zu "Vogue" kam, wo die damalige Chefredakteurin Diana Vreeland zu seinen Förderinnen gehörte. Deren Nachfolgerin Anna Wintour gehörte zu seinen Weggefährtinnen. In den Achtzigern und Neunzigern gehörte Talley zu den wichtigsten professionellen Beobachtern der Modewelt überhaupt. Zuletzt war er bei der "Vogue" eine Art Sonderkorrespondent und Edel-Feder ("editor-at-large"), ein Job, den er erst 2013 aufgab.

In seiner Autobiografie "The Chiffon Trenches" (Die Chiffon-Schützengräben) geht Talley durchaus kritisch mit der Branche ins Gericht, kritisierte herbe den kühlen Charme von Wintour und machte sich darüber lustig, dass er bei einem Urlaub mit Lagerfeld im französischen Biarritz niemals dasselbe Outfit tragen durfte. Mehrmals täglich mussten die "Klamotten" gewechselt werden - die Reisekoffer waren entsprechend gefüllt. Und dass der Mode-Zar sich niemals beschenken ließ, notierte Talley ebenfalls.

Er war die Stimme der Schwarzen in der Modewelt

In den USA wird darauf hingewiesen, wie sehr er mit seiner Präsenz dafür gesorgt hat, dass Schwarze in der Fashion-Branche stärker wahrgenommen wurden. Mit seinen ausladenden Roben sei er zu einer Marke geworden, und ganz nebenbei habe er auch der LGBTQ+-Szene gedient, wenngleich er seine eigene sexuelle Orientierung immer nur als "fluid" bezeichnete. Als Kind war Talley missbraucht worden, weshalb er niemals eine körperliche Beziehung gehabt haben soll und ihn gehässige Bemerkungen über seine angeblich vielfältigen sexuellen Kontakte umso mehr trafen.