James-Bond-Chefin "M" Judi Dench wird 85

Sie war schon jenseits der 60, als ihr international der Durchbruch gelang: In "GoldenEye" übernahm sie 1995 zum ersten Mal die Rolle von "M" und gab als Chefin von 007 James Bond der Rolle eine moderne Ausrichtung. Sieben Mal war sie anschließend "M" bevor sie 2012 in "Skyfall" in den Armen von 007 starb.

Lange Liste von Auszeichnungen

Doch Bond war nur der Anfang ihrer internationalen Karriere. 1997 wagte sie in der Rolle von Königin Viktoria in "Ihre Majestät Mrs. Brown" den Sprung nach Hollywood. Für ihre Darstellung wurde sie für den Oscar nominiert, doch den bekam dann Helen Hunt. "Ihren" Oscar erhielt Judi Dench zwei Jahre später für ihren knapp achtminütigen Auftritt als Königin Elizabeth I. in "Shakespeare in Love".

Der Oscar ist nur eine Auszeichnung in einer langen Liste, darunter mehrere renommierte Theaterpreise, der Europäische Filmpreis und Golden Globes.

Ausbildung an der Central School of Speech and Drama in London

Dench wurde in New York geboren und wuchs zusammen mit vier Geschwistern in Tyldesley, nordwestlich von Manchester auf. Ihre Schauspielausbildung bekam sie an der renommierten Central School of Speech and Drama in London. Mit der Royal Shakespeare Company war sie in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa auf Tournee.

30 Jahre mit Michael Williams verheiratet

Von 1971 bis zu seinem Tod an Lungenkrebs im Jahr 2001 war sie mit dem Schauspieler Michael Williams verheiratet. Bereits kurz nach seinem Begräbnis stand sie wieder vor der Kamera, für das Drama "Schiffsmeldungen" – ihre Art zu trauern.

Seit 2009 gibt es wieder einen neuen Mann an ihrer Seite, den Naturschützer David Mills. Sie lernten sich kennen, als er sie bat, ein Eichhörnchengehege in der Nachbarschaft zu eröffnen. Seither hat sie mehrere Dokumentarfilme zum Thema Naturschutz gedreht, zuletzt über die Vertreibung von Orang Utans auf Borneo durch Palmölplantagen.

Weitere Rollen in der Welt der Geheimdienste

Doch auch die Welt der Spionage lässt sie nicht los: Im Film "Geheimnis eines Lebens", der im Juni in die Kinos kam, spielt sie eine britische KGB-Agentin, die Atomgeheimnisse an die Sowjets verrät. Im Mai 2020 wird sie in der Disney-Verfilmung des Fantasy-Bestsellers "Artemis Fowl" als Kommandantin eines unterirdischen Geheimdienstes zu sehen sein.

Judi Dench: Auch mit 85 Jahren kein Ruhestand

Trotz Ihres Alters und ihrer Erkrankung an Makuladegeneration, einer Krankheit, die ihr das Sehen enorm erschwert, gehört sie zu den meistbeschäftigten britischen Schauspielerinnen. "Ich komme zurecht", sagte sie der "Radio Times". An Filmsets lerne sie, wo sich alles befinde, so dass es gar nicht auffalle, wie wenig sie sehe. Es sei schließlich alles nur Schauspielerei. "Leute zum Narren halten. Das ist es, was ich tue."

Auch mit 85 kommt es für sie nicht in Frage, sich zur Ruhe zu setzen. "Ich mache das, was ich wirklich mein ganzes Leben lang machen wollte, und ich will nicht damit aufhören, vielen Dank", sagte sie der "Radio Times".

Will nicht vom Radar verschwinden

Und so lehnt sich auch heute noch kaum ein Rollenangebot ab:

"Wenn mir ein Job angeboten wird, mache ich ihn immer, weil ich denke, dass es der letzte Job ist, für den ich angefragt werde - weil du vom Radar verschwinden kannst. Und ich will nicht vom Radar verschwinden."