Volksmusiker der anderen Art: Hans Well wird 70

Vor Publikum stand Hans Well von Kindesbeinen an. Geboren als neuntes von 15 Kindern des volksmusikbegeisterten Günzelhofener Lehrers Hermann Well und seiner Frau Traudl trat er mit der Familienmusik schon als Bub bei Volkstanzabenden, Krippenspielen, Veteranenvereinsfesten oder Beerdigungen auf. Mit der Pubertät aber und im Kielwasser der 68er-Revolte kam, beinahe unweigerlich, der Bruch. "Ich hab es doch immer damit verbunden, dass Volksmusik und bayerische Volksmusik sehr stark von den Nazis vereinnahmt und missbraucht worden ist", sagt Hans Well. Daher habe er aufgehört mit der Gstanzl-Musik und sich aus dem Familienbereich der Volksmusik "herausgeklinkt".

Biermösl Blosn: Hans, Michael und Stofferl Well

Ganz losgesagt von der Volksmusik hat sich Hans Well aber doch nie. Inspiriert von Kleinkunstgrößen wie – allen voran – Fredl Fesl, die Anfang der 70er Jahre auf Münchner Bühnen, etwa dem MUH oder dem Song Parnass, ein junges Publikum begeisterten, suchte er mit seinen beiden Brüdern Michael und Stofferl einen eigenen Weg, den Muff der Nachkriegsjahre mit frischem Wind zu vertreiben. Die Subversion: traditionelle Liedgut mit zeitgemäßen, zeitkritischen Texten zu unterwandern. Die Biermösl Blosn war geboren.

Rund dreieinhalb Jahrzehnte war Hans Well mit der Biermösl Blosn erfolgreich. Oft sind sie gemeinsam mit Gerhard Polt aufgetreten, in legendären Revuen wie "München leuchtet", "Tschurangrati" oder "Creme Bavaroise". Sie haben in Dieter Hildebrandts TV-Satire "Scheibenwischer" mit- und die Fernsehnation aufgemischt, mit einer skandalisierten Sendung über den Bau des Rhein-Main-Donaukanals zum Beispiel.

Die Wellbappn

Aber irgendwann, fand Hans Well, setzte Stagnation ein. Die Brüder sahen das anders. 2012 trennt sich das Trio im Streit. Über das unschöne Ende der Biermösl Blosn ist viel geschrieben worden. Heute, gut zehn Jahre später, vermeidet Hans Well den Blick zurück in Zorn. Nach dem Ende der Biermösl Blosn nahm Hans Well satirische Hörbilder wie "Stoibers Vermächtnis" oder "Der Untergang des Bayernlandes" auf - und gründet vor allem ein neues musikalisches Familienunternehmen. Gemeinsam mit seinen Kindern Sarah, Tabea und Jonas formierte er sich zu den Wellbappn.

Der anhaltende Gegenwind gegen die Energiewende, der ungebremste Flächenfraß in Bayern, der grassierende Populismus in der Politik – an Themen, sagt Hans Well, würde es weiterhin nicht fehlen, wohl aber an der Zeit seiner Kinder für gemeinsame Proben und Auftritte. Mittlerweile erwachsen sind sie in Berufs- und eigenen Familienleben zu eingespannt. Im Sommer, also wenige Monate nach dem 70. von Hans Well, wird daher auch mit den Wellbappn wieder Schluss sein.

Vorbild Dieter Hildebrandt

Und danach? Geht Hans Well dann in Rente? Ein Künstler im Austrag? "Ja, mei, nennt man es jetzt Austrag oder nicht?", sagt Well. "Ich habe immer Dieter Hildebrandt bewundert, der stand noch mit 86 auf der Bühne, unglaublich!" Gut möglich also, dass Hans Well, mit Dieter Hildebrandt als Vorbild und Tochter Sarah an seiner Seite, die gern weitermachen will, und vielleicht einem weiteren, noch zu suchenden Mitstreiter, in absehbarer Zeit ein neues Musikprojekt aus der Taufe hebt. Zum 70. gratulieren wir deshalb passend mit einem Stück von der ersten Wellbappn-CD: dem "Bloß ned locker lassn Marsch".