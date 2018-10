Mitwirkende für Oberammergauer Passionsspiele gesucht

Egal ob auf der Bühne oder dahinter, zum Beispiel als Kulissenschieber oder Kontrolleur - nur wer in Oberammergau geboren und aufgewachsen ist, oder seit mindestens 20 Jahren im Dorf wohnt, kann Teil des Passionsspiels werden. Nur in Ausnahmefällen können Auswärtige teilnehmen - wenn durch sie eine Steigerung der Leistung von Musik, Chor oder Spiel erreicht wird, heißt es in den Bestimmungen, die ab heute auf der Internetseite der Gemeinde Oberammergau veröffentlicht werden.

Oberammergauer können sich bis Ende März anmelden

Ein halbes Jahr, bis zum 31. März 2019, haben die Oberammergauer Zeit, sich für die Teilnahme an den Passionsspielen zu melden. Schon in zwei Wochen findet dann schon die sogenannte "Spielerwahl" statt. Zusammen mit der Erneuerung des Gelübdes wird dann bekannt gegeben, wer die großen und kleinen Rollen bei den 42. Passionsspielen übernehmen wird. Ende 2019 wird Spielleiter Christian Stückl schließlich mit den Proben beginnen und zusammen mit seinem künstlerischen Team auf eine Neuinszenierung des "Spiels vom Leiden, Sterben und Auferstehen um Jesus Christus" hinarbeiten. Die Passionsspiele gehen auf ein Pestgelübde aus dem Jahr 1633 zurück und werden alle zehn Jahre aufgeführt.