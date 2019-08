Mitten in den virtuellen Trümmern von Mossul, Palmyra und Aleppo

Die Reiseroute der Ausstellung verläuft vom antiken Ninive, das heute innerhalb der umkämpften irakische Stadt Mossul liegt bis nach Aleppo in Syrien. Hier haben muslimische Reiche von den Umayyaden bis zu den Osmanen großartige Architekturen hinterlassen. Weitere Stationen sind Leptis Magna in Libyen, das von den Phöniziern gegründete „antike Rom“, das aufgrund der ungeklärten politischen Verhältnisse aber sich selbst überlassen ist und langsam verrottet. Schließlich geht die Reise ins syrische Palmyra, die legendäre griechisch-römische "Perle des Orients". All diese Stätten werden in großen Video-Projektionen vorgestellt, so dass der Zuschauer in die architektonischen Landschaften quasi hineingezogen wird.

Kein Normalsterblicher kann dort hinfahren

Es gibt in dieser Ausstellung keine Exponate, es gibt ausschließlich riesige, wandbreite Video-Projektionen – und ein paar Texte und Interviews. Man steht als Zuschauer mitten in diesen antiken Stätten drin, man wird in sie hineingezogen. Und man muss diese Ausstellung einfach sehen, weil derzeit kein Normalsterblicher hinfahren kann an diese gefährlichen Orte, wo nicht nur die antike Architektur, sondern – in den heutigen Metropolen - auch das soziale Leben, die Gesellschaft rekonstruiert und wiederaufgebaut werden müsste.

Das aber hängt von komplizierten politischen Entwicklungen ab. Nicht nur Syrien und die Türkei (und die Kurden), auch Russland, die USA und die europäische Union haben politische Interessen in den umkämpften Gebieten; im chaotischen Libyen mit seinen zwei Regierungen ist die Lage noch komplizierter.