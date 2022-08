Mittelalterfest in Wunsiedel mit Europas größtem Katapult

Noch bis Sonntag findet in Wunsiedel zum zwölften Mal das Mittelalterspektakel "Collis Clamat" statt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hat der Veranstalterverein "Die Hundlinge" für dieses Jahr "Die Seuche" als Motto ausgerufen.

"Collis Clamat": Mittelaltermarkt mit 40 Händlern

In den Jahren vor der Pandemie konnte die Veranstaltung stets mehr als 10.000 Besucher auf den Katharinenberg locken. "Collis Clamat" – wörtlich übersetzt bedeutet der lateinische Ausdruck "Der Berg ruft" – besteht aus einem Mittelaltermarkt mit gut 40 Händlern und einem Lagerbereich mit mehreren Dutzend Darstellergruppen, die über das Wochenende den Wunsiedler Hausberg bevölkern.

"Kattl" katapultiert Granitblock in hölzerne Burg

Herzstück der Veranstaltung ist "die lange Katharina", laut Veranstalter das größte Katapult auf dem europäischen Festland. Mit diesem Katapult werden an allen Veranstaltungstagen Schüsse abgefeuert. Der Höhepunkt ist dabei ein Feuerschuss am Samstagabend. Dabei wird im Beisein der Feuerwehr ein bis zu 100 Kilogramm schwerer Granitblock entzündet und mit der "Kattl" in eine hölzerne Burg-Kulisse geschossen. Das bunte Programm bietet darüber hinaus diverse Künstler, Artisten, Schaukämpfe und Musiker.