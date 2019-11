Mitreißend, aber voller Klischees: "Everyday Life" von Coldplay

Mission Klima retten – mit fragwürdigen Aktionen

Dass sich Coldplay für Themen und Kampagnen stark machen, die sie für wichtig halten, ist nichts Neues: Sie haben ihre Strahlkraft in der Vergangenheit unter anderem für die Fairtrade-Bewegung und Amnesty International eingesetzt und sich für den Verbleib Großbritanniens in der EU stark gemacht. Ihr Interesse an einer umweltbewussteren Art des Tourens ist höchstwahrscheinlich echt. Gerade wenn man bedenkt, auf wieviel Geld Coldplay – zunächst einmal – verzichten.

Zur Veröffentlichung von "Everyday Life", ihrem achten Studioalbum, spielten Coldplay am Freitag ein exklusives, zweiteiliges Release-Konzert in Amman, der Hauptstadt Jordaniens. Im ersten Teil, der um 4 Uhr morgens begann, spielten sie die "Sunrise"-Seite, im zweiten Teil (14 Uhr) die "Sunset"-Seite des Doppelalbums. Die Performance konnte bei YouTube (dem offiziellen Partner der Aktion) gestreamt werden und verwässert zugegebenermaßen die Anti-Klimawandel-Haltung der Band – warum extra nach Jordanien reisen, höchstwahrscheinlich per Flugzeug?

Coldplay wollen die Welt umarmen

Aber dieses Konzert in einem Land im Mittleren Osten dient als Symbol dafür, was Coldplay auf ihrem neuen, extrem ambitionierten Album vorhaben: die Welt zu umarmen. Die Songs auf "Everyday Life" handeln von Liebe ("Church") und davon, dass wir alle "dasselbe Blut teilen" ("Arabesque"). Und wenn der Appell an Nächstenliebe nicht in den Textzeilen zu finden ist, steht er im Songtitel selbst, wie bei "Wonder of the World/Power of the People" und "When I Need a Friend".

Es wird persische Poesie zitiert, auf Französisch gesungen, im Booklet stehen Textpassagen auf Arabisch und in der Yoruba-Sprache, die unter anderem in Nigeria und Benin gesprochen wird. Coldplay versuchen sich an ihrer Version von Weltmusik.

Schwachstelle dabei sind die Texte. Chris Martin war nie der lyrischste oder belesenste Songwriter, und auf "Everyday Life" driftet er viel zu oft in simple Slogans oder grenzwertige Klischees ab:

"In Africa, we dance in the water and hold each other so tight / in Africa the mothers will sing you to sleep / and say 'it's alright child, it's alright'" (Coldplay – Èkó)

Bodenständige Stadiontauglichkeit statt Avantgarde

Diese Afrika-Fetischisierung wirkt anbiedernd und naiv – dabei setzen sich Coldplay auf "Everyday Life" ehrlich und ausgiebig mit Musik aus diesem Kontinent auseinander. Auf dem groovigen "Arabesque" sind Saxophonist und Afrobeat-Legende Femi Kuti (Sohn von Fela Kuti) und die Bläser seiner Band zu hören, im tänzelnden "Trouble in Town" singt ein Kinderchor aus dem südafrikanischen Soweto, und in der klassischen Coldplay-Ballade "Champion of the World" erklingt ein Zitat aus dem nigerianischen Gospel-Song "Otuto Nke Chukwu".