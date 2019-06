Mitmischer in der Fachredaktion Religion und Orientierung

"Rotlichterfahrung" bei Theo.Logik

Noch kurzfristiger, nämlich rund drei Stunden vor Sendetermin, wird die Sendung Theo.Logik jeden Montag fertiggestellt. Wie das funktioniert, erfuhren am Montag Sonya Schreyögg, Stephanie Gellersen und Doris Hopp. Im Tonstudio durften sie "Rotlichterfahrung" machen und selbst das Ende der Sendung, die Rubrik "Was glaubst du, hoffst du, liebst du" einsprechen.

"Ich bin richtig glücklich, einmal im Herz, im Aufnahmestudio gewesen zu sein", sagte Sonya Schreyögg. Überraschend war für sie, "dass jedes gesprochene Wort vorformuliert ist - auch bei einer Live-Aufnahme". Stephanie Gellersen fand es spannend zu sehen, "wer alles hinter einer Sendung steht". Denn das sind mit Toningenieuren, Regisseuren, Redakteuren und Redaktionsassistenten bei weitem mehr, als man in der Sendung hört.

Vernetzung ist das A und O bei BR Religion

"Da greift so viel ineinander und hängt so viel zusammen", war Doris Hopp begeistert. "Dass der Betrieb so jung ist, hätte ich nicht gedacht", so Gerhard Krügel. Wie die Fachredaktion dabei mit den einzelnen Sendern im BR vernetzt ist und dass jedes Thema erst mal "im Haus verkauft" werden muss, erfuhren die Mitmischer bei einem Gespräch mit dem Redaktionsleiter Wolfgang Küpper.

Das Fazit von Stephanie Gellersen nach einem eindrucksreichen Tag:

"Jetzt, wo ich mir ein bisschen besser vorstellen kann, welches profunde Wissen, welche Organisation, Recherche, Technik und auch welches Herzblut der Macher hinter den Beiträgen steckt, höre ich sozusagen noch einmal mit anderen Ohren hin." Stephanie Gellersen BR-Mitmischerin