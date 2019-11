Mitmach-Ausstellung "Mein Geld" im Ludwig-Erhard-Zentrum

Die Sonderausstellung "Mein Geld" im Fürther Ludwig-Erhard-Zentrum will ihren Besuchern, vor allem Kindern und Jugendlichen, den richtigen Umgang mit Geld beibringen. In der Mitmach-Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Geldmuseum der Deutschen Bundesbank geht es um die Themen Haben, Zahlen, Sparen und Leihen.

Ludwig Erhard - Vater der sozialen Marktwirtschaft

Mit Themen rund ums Geld hat sich auch der gebürtige Fürther und spätere Bundeskanzler Ludwig Erhard beschäftigt. Der Mann mit der Zigarre gilt vielen als der Vater der sozialen Marktwirtschaft. Seine Reformen leiteten das "deutsche Wirtschaftswunder" ein.