"Miteinander trotz Demenz" BR Magazin STATIONEN ausgezeichnet

Für die STATIONEN-Sendung "Vergiss-mein-nicht. Miteinander trotz Demenz" ist die Redaktion "Religion und Orientierung" des Bayerischen Fernsehens mit dem Münchner Sozialcourage Medienpreis 2022 in der Kategorie Film ausgezeichnet worden. Redakteurin Andrea Kammhuber, Moderator Benedikt Schregle und Regisseur Thomas Hauswald nahmen den Preis am Donnerstagabend stellvertretend für die Redaktion entgegen.

An der Diagnose Demenz müsse man nicht verzweifeln

"Andrea Kammhuber und ihr Team machen sich auf die Suche nach positiven Beispielen im Umgang mit demenziell erkrankten Menschen. Der Film überzeugt durch seinen sensiblen und offenen Umgang mit Betroffenen und Angehörigen. Er zeigt, dass man an der Diagnose Demenz nicht verzweifeln muss und dass es in unserer Gesellschaft viele individuelle und fürsorgliche Hilfe- und Betreuungsangebote gibt", begründet die Jury die Auszeichnung.

Zwei weitere Produktionen des BR ausgezeichnet

STATIONEN ist nicht die einzige Sendung BR-Sendung, die mit dem Münchner Sozialcourage Medienpreis 2022 ausgezeichnet worden ist: In der Kategorie Hörfunk wurde Gesche Piening von Bayern 2 für "bin pleite ohne mich" ausgezeichnet. Und BR Puls ("Die Frage") erhielt den Medienpreis in der Kategorie Online. Frank Seibert, Samira Schütz und Robert Stöger wurden ausgezeichnet für ihre Produktion "Amputation - 33 Operationen konnten mein Bein nicht retten. Wie komme ich mit meinem Körper klar?".

In der halbstündigen STATIONEN-Sendung besuchte Moderator Benedikt Schregle das Caritas-Altenheim St. Franziskus in Kolbermoor. Es erhielt 2021 den bayerischen Demenzpreis für sein besonderes Betreuungskonzept demenzerkrankter Patienten. In diesem Haus wurde nach einem Projekt, wie man auf "herausforderndes Verhalten von Bewohnern mit extremen Verhaltensauffälligkeiten" reagieren kann, ein Betreuungskonzept entwickelt, das Wirkung zeigt, wie Heimleiter Jakob Hartmann berichtet.

Fachkräfte kümmern sich um einzelne Bewohner

Eine Gerontologin und eine gerontopsychiatrische Fachkraft sind eigens dafür abgestellt, Menschen mit Demenz oder psychischen Erkrankungen individuell zu betreuen. Die Fachkräfte übernehmen keine Regeldienste im Tagesablauf, sondern kümmern sich ausschließlich um einzelne Bewohner und ihre Bedürfnisse. Das kann sehr unterschiedlich sein.

Die individuelle Betreuung hat zur Folge, dass inzwischen deutlich mehr Ruhe im Heim eingekehrt ist und weniger Konflikte in den Wohnbereichen auftreten. Durch "Fallbesprechungen" werden alle Berufsgruppen im Haus von der Hauswirtschaft bis zu den Pflegekräften regelmäßig informiert, wer gerade im Heim lebt, woher er oder sie kommt, welche Probleme sich aktuell stellen. Alle Mitarbeitende haben so die Möglichkeit, besser zu reagieren und persönlich mit Bewohnern/innen umzugehen, wenn sie ihnen begegnen.

Wenn also Frau N. im Pflegeheim umherirrt, Frau B. schreit oder Herr. H. unentwegt schimpft, dann können unterschiedliche Menschen auf sie reagieren, empathisch, weil sie um ihre Geschichten wissen. Die Anzahl der Krankenhauseinweisungen hat sich im St. Franziskus-Altenheim seit dieser Maßnahme ebenso verringert wie der Bedarf an Psychopharmaka oder Neuroleptika.

Modellprojekt und Impuls für eine grundlegende Pflegereform

Ein Modellprojekt, das Schule machen sollte, das aber finanzielle Mittel erforderlich macht, die oft nicht vorhanden sind. Deshalb fordert Doris Schneider, die Geschäftsführerin der Caritas-Altenheime im Erzbistum München/Freising, dass endlich das von der Politik angekündigte umfassende Konzept der Pflegereform umgesetzt wird. Für die Altenheime, aber auch für pflegende Angehörige, die dringend mehr Unterstützung erhalten und entlastet werden sollten.