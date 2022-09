Mit "White Noise" eröffnen die Filmfestspiele in Venedig

Über das deutsche Kino kann man sich auch auf dem Filmfestival von Venedig wieder Sorgen machen – wie zuletzt schon in Cannes oder das Jahr davor in Venedig: Keine einzige Produktion im Wettbewerb. Rien. Nichts. Nulla. Außer bei dem Heimspiel der Berlinale sind deutsche Regisseurinnen und Regisseure offenbar im Moment international nicht wettbewerbsfähig. Dafür reüssieren dieses Jahr auf dem Lido immerhin Schauspielerinnen und Schauspieler from Germany: Nina Hoss läuft heute für "Tár" neben Cate Blanchett über den Roten Teppich, und gestern Abend war es Lars Eidinger, der als ein Nebendarsteller des Eröffnungsfilms "White Noise" bejubelt wurde, an der Seite der US-Schauspieler Adam Driver und Greta Gerwig. Er ist das erste Mal Gast auf der Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Eidinger als durchgeknallter Dealer

"Venedig ist einfach eine tolle Stadt", sagt Eidinger und stellt gleich Vergleiche zu Deutschland her: "Wenn man sich die Atmosphäre auf der Berlinale in Vergleich etwa mit Cannes anguckt: Die wissen einfach, was es heißt, ein Filmfest zu feiern. Da werden die Filme, die Schauspieler:innen gefeiert. In Deutschland ist das nicht so einfach, da hat das eher so ein Messecharakter, und da bin ich sehr gespannt drauf."

Nach dem gestrigen Abend wusste Lars Eidinger: Auch die Italiener feiern den Film so leidenschaftlich und ausgelassen wie die Franzosen. Er selbst bevorzugt freilich das französische Kino. Heute, während er in Venedig noch Interviews gibt, läuft in Deutschland sein Film mit Isabelle Huppert an: "À propos de Joan – Die Zeit, die wir teilen". In "White Noise" spielt Eidinger die kleine Rolle eines durchgeknallten Dealers von nicht zugelassenen Psychopharmaka. Der Film erzählt als Tragikomödie von einer familiären Patchworkgemeinschaft in den achtziger Jahren: Adam Driver als Familienvater und Dozent für Hitler-Studien an einem unbedeutenden US-College lebt in fünfter Ehe zusammen mit Babette und vier Kindern bzw. Stiefkindern. Er und seine Frau fürchten sich vor dem Tod. Da ereignet sich in der amerikanischen Kleinstadt ein Chemieunfall.