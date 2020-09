Mit Weidenröschen gegen russische Geschichtsklitterung

Pflanzen bezeugen die Gewaltgeschichte unter Stalin

"Dem Getrockneten glauben" lautet der Titel der Ausstellung. "Er bezieht sich auf die Arbeit in Archiven", erklärt Pantjulina und geht ins Detail: "Wenn man mit der Hand Dokumente ausbessert, Zahlen und Buchstaben nachzeichnet, setzt man einen Stempel darunter mit dem Schriftzug: Dem Berichtigten glauben. Mir indes geht es um die Beglaubigung unserer Gewaltgeschichte unter Stalin. Um eine Authentisierung der Geschichte durch getrocknete Pflanzen."

Durch die Deportation von Millionen Menschen aus der ganzen Sowjetunion in den russischen Norden, hat sich die Vegetation an vielen Orten in der Lagerzone nachhaltig verändert. Am Weißen Meer wachsen Gräser und Kräuter, die man gewöhnlich eher in den Höhenzügen des Altai findet, in der Steppe der Krim oder am Rande der grünsaftigen Wiesen am Ural – also zwei- bis dreitausend Kilometer weit entfernt. Weidenröschen beispielsweise, aus denen die Russen ihren berühmten Iwan-Tschai machen, einen Tee, der im Geschmack dem Schwarztee ähnelt und dem große Heilkräfte zugeschrieben werden. Die rosa Stauden sind Gulag-Pflanzen und wachsen oft bei den Überresten der Häftlingsbaracken.

Namenlos Sterbende im Wald

Für Nadja Pantjulina ist der Wald in Karelien deshalb fast wie ein Text lesbar, ein Beispiel: "Knollenplanzen gedeihen dort eigentlich nicht. Hier und da gibt es aber ganze Ansammlungen. Gastpflanzen gewissermaßen. Die Deportierten haben die Samen mitgebracht. Sie waren zufällig in der Tasche des einen oder anderen, am Schuh oder hatten sich auf dem Transport in Viehwaggons, die mit Heu gefüllt waren, in den Kleidern der Menschen verfangen." Die Ansammlungen der Gastpflanzen verraten der Chemikerin aber noch mehr, denn eigentlich hätten die Samen gar nicht keimen können, erklärt sie, "wären nicht die Bäume gefällt worden wären. Das Wachstum der Pflanzen deutet also auch auf die Sklavenarbeit. Menschen wurden als Arbeitssklaven in der Wirtschaft eingesetzt und wenn sie unbrauchbar geworden waren, wurden sie zu namenlos Sterbenden im Wald."