Mit Wasserkraft und Co.: Kultur stemmt sich gegen Energie-Krise

Zwei Jahre Corona-Pandemie haben der Veranstaltungs- und Kulturbranche stark zugesetzt. Viele haben diese Zeit gerade so mit einem blauen Auge überstanden, schon steht die nächste Herausforderung vor der Tür, die der Branche Sorgen macht: die Energie-Krise. Erwartete Preisexplosionen beim Gas sorgen vielerorts für besorgte Gesichter. In Nürnberg bemühen sich die Kulturverantwortlichen um Energie-Spaßmaßnahmen und Alternativen.

Cinecittá-Chef plant Wasserkraftwerke an der Pegnitz

So auch der Nürnberger Kino-Mogul Wolfram Weber. Er betreibt unter anderem das Multiplexkino Cinecittà und hat große Pläne. Er möchte an der Pegnitz zwei Flusskraftwerke bauen. Mit diesen will Weber das Cinecittà künftig mit elektrischer Energie versorgen: "Mit dem Katharinenwehr und dem Nägeleinswehr ein Stück weiter flussabwärts kann man etwa 80 Prozent unseres Strombedarfs fürs Cinecittà erzeugen", ist sich Weber sicher, der mehr als zwei Millionen Euro in das Projekt investieren will.

Fischfreundliche Flusskraftwerke

Für das Nägeleinswehr gibt es bereits eine Genehmigung. Die gehöre zwar aktuell noch einem Stromhändler aus der Oberpfalz, so Weber, aber man befinde sich bereits in Verhandlungen. Er ist optimistisch, dass er bereits Ende 2023 die zwei geplanten Flusskraftwerke in Betrieb nehmen kann. Pläne dafür, die auch die Flussökologie - mit beispielsweise Rücksicht auf den Fischbestand der Pegnitz - berücksichtigen sollen, hat er bereits in Auftrag gegeben. So sollen Fischtreppen gebaut werden und die Flusskraftwerke unter Wasser liegen, sodass sie optisch nicht stören.

Nürnberger Kino derzeit noch auf Erdgas angewiesen

Auf lange Sicht will Weber sein Kino unabhängig von fossilen Brennstoffen machen. Denn noch sorgen zwei große, mit Erdgas betriebene Blockheizkraftwerke im Cinecittà für den Strom. Davon braucht es jede Menge, zum Beispiel für Lüftungsanlagen und Soundsysteme, vor allem aber für die Projektionsanlagen. Hier will Weber die alten Projektoren mit moderner Lasertechnik ersetzen. "Mit der kann man 40 bis 50 Prozent Strom sparen."

Druck durch Preisexplosion

Es sind also mehrere Stellschrauben, an denen der Kino-Betreiber drehen will und auch muss. Denn unter den aktuellen Bedingungen rechnet der Cinecitta-Chef im kommenden Jahr mit Ausgaben allein für Gas in Höhe von mehr als einer Million Euro. Bislang sind es etwa 120.000 Euro. Zu dem will Wolfram Weber künftig auch auf Photovoltaikanlagen als Ergänzung setzen.

"Klimagipfel" im Neuen Museum Nürnberg

Photovoltaik-Pläne hegt auch das Neue Museum Nürnberg. Auch hier versuchen die Verantwortlichen schon jetzt Energie einzusparen, sagt Leiterin Simone Schimpf. Intern habe man bereits eine Art "Klimagipfel" eingerichtet, bei dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammentragen, wie Energie gespart werden kann.

"Das heißt aber erstmal, dass wir Bilanz ziehen müssen: Wo sind eigentlich unsere Energiefresser?", sagt Schimpf. Derzeit mache man verschiedene Testläufe und Messungen, "um dann sagen zu können: Hier müssen wir stärker eingreifen, da müssen wir justieren, dort können wir etwas tun."

Klimaanlage kann nur zum Teil entlastet werden

Klar ist laut der Museumsleiterin: Klimaanlage und Licht gehören zu den Top-Stromfressern im Neuen Museum. So bleiben manche Türen zu Ausstellungsräumen ganz geschlossen oder werde nur zum Teil geöffnet, damit kaum warme Luft hineingelangt. Zum anderen sind die Oberlichter an der Decke bereits abgedeckt, damit weniger Wärme durch Sonneneinstrahlung in die Räume dringt.

Bilder benötigen bestimmte Temperaturen

Durch diese schnell ergriffenen Maßnahmen soll die Klimaanlage entlastet werden. Denn die Temperaturen müssen im Neuen Museum klar reguliert bleiben, sagt Simone Schimpf: "Das ist für unsere Werke ganz wichtig. Für unsere Bilder haben wir konservatorische Auflagen. Damit die auch noch 100 Jahre bestehen können, brauchen sie einfach sehr konstante Anforderungen und da sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit ganz maßgeblich."

Teilweise habe man Bild-Verleiher bereits von 20 Grad Celsius Raumtemperatur auf 23 Grad "hochhandeln" können. Mehr sei aber beim besten Willen nicht möglich. Die Klimaanlage bleibt also essentiell in den Sommermonaten, genauso wie die Heizung, wenn es wieder kälter wird.

Glasfassade: Suche nach Lösungen

Ein weiteres Thema in Zusammenhang mit Energiesparen ist die große Glasfassade des Neuen Museums. Hier wird derzeit beraten, wie man die Wärme draußen halten kann. Denkbar wäre eine Spezialfolie oder eine spezielle Lichtschutzfarbe, wie sie bei Gewächshäusern teilweise verwendet wird. Doch genau wie beim Thema Photovoltaik, das bereits seit Jahren diskutiert werde, wird es laut Simone Schimpf wohl kaum eine Lösung von heute auf morgen geben.