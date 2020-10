Mit Tee und Richard Tauber: "Land des Lächelns" in Linz

Weiß auch nicht jeder, dass der moderne Teebeutel 1929 auf den Markt kam, im selben Jahr, als das "Land des Lächelns" in Berlin uraufgeführt wurde. Beim Teebeutel ist ja in der Regel der erste Aufguss der beste, bei Franz Lehár ausnahmsweise der zweite, denn seine wenig zugkräftige, in Wien uraufgeführte Operette "Die gelbe Jacke" wurde erst populär, nachdem er sie gründlich überarbeitet hatte und mit neuem Titel versah - übrigens auch mit einem neuen Finale: Statt mit einem Happy End wurde das Publikum mit einer bittersüßen Trennung nach Hause geschickt, das war riskant, aber erfolgreich.

Rund um den Linzer Richard Tauber

Als "Land des Lächelns" wurde das Stück in Berlin ein Kassenmagnet, nicht zuletzt, weil der damalige Startenor Richard Tauber die Hauptrolle sang. Und weil der legendäre Tauber ein gebürtiger Linzer war, lag es natürlich nahe, ihn in der Neuproduktion in Linz auch als Figur auftreten zu lassen, ja die ganze exotische Geschichte um ihn herum zu inszenieren. Und das funktionierte beachtlich gut.