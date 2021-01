Mit T-Shirts gegen Rassismus und Diskriminierung

Immer wieder wird Joana Mayr nach ihrer Herkunft gefragt, ihre Kinder werden als süße Schokobabys bezeichnet und wenn sie ihren neuen Personalausweis abholt, wird sie zur Ausländerbehörde geschickt. Vermeintliche Kleinigkeiten, die vielleicht nicht einmal böse gemeint sind, die die Betroffenen aber verletzen.

Joana Mayr ist stolz auf ihre Herkunft. Geboren ist sie in Starnberg, ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Senegalese. Früher habe sie diese ewige Frage nach ihrer Herkunft weniger genervt. Ihre Mutter habe ihr ein gutes Selbstbewusstsein beigebracht. Aber seit sie selbst Mutter ist, verletzen sie Ausgrenzung und Vorurteile wieder mehr. Wenn eine Frau in der Straßenbahn ihr zuraunzt, dein Kinderwagen ist doch bestimmt vom Staat bezahlt, dann erklärt sie ihrer kleinen Tochter, dass man so nicht reden darf.

"I’m not a chocolate Baby"

Im Laufe der Jahre wird Joana Mayr zur Aktivistin, will für Frauen, für Mamas und für Schwarze Menschen sprechen. Die aktuelle T-Shirt-Kampagne ist ihr ein Herzensanliegen, sie will damit auf Vorurteile und diskriminierende Sprüche aufmerksam machen.

"It’s not a Wuschelkopf, it’s a crown" oder "Don’t ask me where I really come from" sind Slogans auf den Shirts. Auf die Idee kam sie bei einer Demo der Black-Lives-Matter Bewegung, als viele Menschen Schilder mit Statements trugen. Besonders berührt hat die 32-Jährige die Erfahrung, dass schwarze Babys als süß empfunden werden, als Teenager oder Erwachsene dann aber als kriminell oder bedrohlich angesehen werden.

"Don’t touch my hair"

Die Shirts lässt sie in Deutschland aus Bio-Baumwolle fertigen. Sie überlegt, die Produktion künftig in den Senegal zu verlegen und deutsche Löhne zu zahlen. An der aktuellen Kampagne verdient sie nichts, den Erlös der T-Shirts spendet sie. Mode ist für Joana Mayr eine Plattform, auf der sie sich ausdrücken kann. Seit einigen Jahren designt die gelernte Make-up-Assistentin Turbane: die traditionelle Kopfbedeckung des Senegals, gestaltet wie Mützen, vorgeknotet, dass man sie einfach nur aufsetzen muss. Damit verbindet sie ihre deutschen und afrikanischen Wurzeln.

Der Name ihres Labels lautet DFCF – Don’t forget where you come from. "Letztlich sind wir alle von einem Planeten", erklärt Joana Mayr ihre Philosophie. Vielfalt empfindet sie als Bereicherung, das möchte sie auch ihren Kindern weitergeben. Und auf die Frage nach ihrer Herkunft gibt es für sie sowieso nur eine richtige Antwort: "Von meiner Mama".

