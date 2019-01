Mit Spinat ins hohe Alter - Popeye feiert 90. Geburtstag

Er hat sich im Film durchsetzen können, im Fernsehen, in Comic-Büchern und Comic-Strips. In echten Filmen genauso wie in Computer animierten. Er ist überall: auf Plektren und Kaffeebechern bis hin zu Flipper-Automaten - Popeye, der Seemann.

Die Oberarme dünn wie Striche, die tätowierten Unterarme explodieren dagegen fast vor Muskelkraft. Die ewige Liebesgeschichte mit Olivia, die ewige Feindschaft mit Bluto oder Brutus, wie er im Deutschen heißt. Pfeife, Matrosenkäppi und - natürlich - Spinat vervollständigen das Bild. Und das seit nun genau 90 Jahren.

Popeye: Eine Legende der Comicwelt

Frank Caruso war lange Fan, heute ist er Popeye-Zeichner für das Hearst-Verlags-Imperium, bei dem der Seemann zuhause ist.

"Ich war immer schon von guten Charakteren begeistert. Ich liebe sie! Und als ich Kind war, war Popeye die ganze Zeit im Fernsehen - vor der Schule, nach der Schule… Wir haben ihn praktisch Tag und Nacht gesehen. Und ihn dann, als meine Karriere losging, selbst zu zeichnen - das ist geradezu eine Ehre. Ich gebe mein Bestes, um die Legende am Leben zu halten." Frank Caruso, Popeye-Zeichner

Spinat als Popeye's Jungbrunnen

Zum runden Geburtstag bewirbt Hearsts Comic-Abteilung "King Features" die Legende mit einer neuen kleinen Serie von je rund zwei Minuten langen wortlosen und so international perfekt zu vermarktenden Mini-Filmchen.