Mit Social-Media-Star "El Hotzo" in seiner fränkischen Heimat

Skateplatz Ebermannstadt. Hotz schlendert zwischen der Halfpipe, inspiziert die Filzmarker-Tags und Graffitis. Kaum noch Zigaretten hier auf dem Skateplatz, bemerkt er, schüttelt den Kopf und lacht. "Das Rauchverbot ist ganz offensichtlich verheerend für den Rauchstandort Oberfranken."

Dieser Skateplatz war in Hotz Teenagerjahren zu gleichen Teilen Sehnsuchtsort und Albtraum: "Das war immer so ein Ort, an dem die Leute abhingen, mit denen ich gerne abgehangen hätte. Aber es war immer so: Bist du heute am Skateplatz in Ebermannstadt. Ich: Nein, natürlich nicht. Aber ich wäre es gerne." Zu unsportlich sei er gewesen, selbst die Kunst des coolen Rauchens war ihm nicht vergönnt. "Asthmalunge. Und feinmotorisch kriege ich das leider nicht mit dem Drehen hin. Ansonsten wäre das ein Ort gewesen, an dem ich gern so coole Emotionen hätte. Aber ich war zu uncool für den Skateplatz Ebermannstadt. Was sich immer wahnsinnig deprimierend anhört und auch deprimierend ist."

Im Internet konnte ich sein, wer ich wollte – also ich

Wer die Demütigungen eines Provinzskateplatzes übersteht, lernt vielleicht nichts fürs echte Leben. Dafür aber viel für das in der digitalen Parallelwelt. "Internet war halt dann so etwas, wo ich meine Eltern nicht fragen muss, ob sie mich irgendwo 20 Kilometer hinfahren, sondern ich bin direkt sofort da. Und im Internet konnte ich auch die Person sein, die ich sein wollte", sagt Hotz. "Nicht, dass ich dann irgendwer anderes war, sondern ich war dann halt Sebastian Hotz. Aber so, wie ich das wollte: Nicht schüchtern, sondern selbstbewusst und sendungsbewusst."

Hotz Tweets bestehen zu gleichen Teilen aus Rotzigkeit, Fatalismus und einem einmaligen Gespür für Gegenwart. Nicht selten mischt sich eine politische, manche sagen moralisierende Note mit in seine Jokes. Dabei, so Hotz, findet er den erzieherischen Aspekt in Comedy gerade ziemlich überbewertet: "Lustig ist, wenn jemand lacht." Dass er sich dennoch oft zu recht politischen Posts hinreißen lasse, liege vor allem daran, dass er darauf die meisten positiven Reaktionen bekomme. Und schließlich möchte er wie alle Entertainer einfach geliebt werden.

"Mobbing hat ja auch eine regelnde Kraft"

Vom Gymnasium Fränkische Schweiz hat man einen schönen Blick über Ebermannstadt. Hier ging Sebastian Hotz zur Schule. Hier machte er sein Abitur. Hier meldete er sich bei Twitter an. War er ein beliebter Schüler? "Nein", lacht Hotz. "Ich war unglaublich unbeliebt und zu Recht auch. Mobbing hat ja auch manchmal so eine regelnde Kraft." Ein kleiner Streber sei er gewesen. Das Hauptinteresse des heutigen Internetkommunisten: Wirtschaft. Klassenclown sei er nur im Netz gewesen. Allerdings habe sein Erfolg auf Twitter erst im Studium richtig Fahrt aufgenommen. Hotz studiert in Erlangen Betriebswirtschaftslehre und macht parallel eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei Siemens. Weil er im Job viel Leerlauf hat, beginnt er zu twittern.

"Mindset": Buch über Hochstapler und Selbstoptimierer

Hotz betritt eines seiner alten Klassenzimmer. Er sei immer ganz vorne gesessen, lacht er. Also auch da ziemlich uncool. Dass er einmal einen Roman schreiben würde, hätte er sich damals nicht vorstellen können. Aber viel von diesen Erfahrungen eines jungen Manns, der zwischen Computer-Job und der Isolation einer Kleinstadt auf der Suche ist, spielen hinein in Hotz Debütroman "Mindset". Das Buch erzählt von einem Hochstapler, der als Life-Consultant und Selbstoptimierer Kurse für verunsicherte junge Männer gibt. Alpha-Männer-Kult, der Traum vom Lamborghini, Misogynie. Ein Buch über das Schneeballsystem falsch verstandener Männlichkeit. Und warum das Internet, wo Hotz einst selbst vom Außenseiter zum Peerleader avancierte, ein Ort für gefährliche Taschenspieler ist.

"Es wurde jetzt im Vorlauf zu diesem Buch oft gefragt, was so Männer in der modernen Gesellschaft machen sollen. Aber es ist ja eigentlich total einfach", sagt Hotz. "Wir sollen niemanden umbringen und im besten Fall uns auch nicht selbst. Das ist alles. Das ist wirklich nicht so schwer." Mindset spielt in Westdeutschland, Gütersloh. Und dennoch, die leeren Provinzbahnhöfe, die Sportheime, Schützenfeste. Der Roman könnte genauso gut zwischen Erlangen und Ebermannstadt spielen. Das Buch ist dabei auch eine kleine Versöhnung mit der Provinz. Landleben mag mitunter die Hölle sein. Im Vergleich zu Social-Media ist es ein Paradies. "Es geht vor allem darum, dass man sich ein bisschen entspannen kann manchmal. Es braucht nicht immer Besonderheit. In Mittelmäßigkeit kann eine unglaubliche Superkraft stecken."