Mit Sicherheitskonzept: So laufen die Bayreuther Festspiele 2021

Acht Tage vor Ende der Bayreuther Festspiele ziehen alle Beteiligten eine positive Zwischenbilanz. Trotz strenger Corona-Maßnahmen, wie der Test- und Maskenpflicht, sind die Verantwortlichen zufrieden, so der kaufmännische Geschäftsführer Ulrich Jagels im BR-Gespräch.

Bayreuther Festspiele 2021: Wegen Corona ist alles anders

Aufgrund der Corona-Pandemie ist bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth am Grünen Hügel in diesem Jahr alles anders. Foodtrucks und Pasta aus Pappkartons vor dem Festspielhaus waren bisher undenkbar, im Jahr 2021 sind sie Realität. Das Gastronomiekonzept wurde wegen Corona komplett überarbeitet. Gerade für langjährige Festspielgäste sei das eine Umstellung, so Sebastian Eiselt, Geschäftsführer der Eila Consulting GmbH & Co KG.

Pasta aus der Box und Bratwürste am Festspielhaus

Binnen weniger Wochen hat der Unternehmer das Konzept auf die Beine gestellt. Da es in diesem Jahr keinen Selbstbedienungsbereich gibt, stehen vor dem Festspielhaus unterschiedliche Essensstände. Für langjährige Besucher der Festspiele sei es zwar noch nichts, Pasta aus der Box zu essen, "aber Bratwurst geht immer", sagt Eiselt. Die Resonanz der Gäste sei gut: Das würde sich auch an den anderen Ständen widerspiegeln. "Die Stimmung ist toll und es macht richtig Spaß", sagen Alexandra und Thomas Zimmer. Sie bieten in ihrem Café Roulant unter anderem Espresso und Zitronentarte an.

Lauter Jubel für erste Frau am Dirigentenpult

Auch der kaufmännische Geschäftsführer der Festspiele, Ulrich Jagels, ist zufrieden. "Wir haben ein tolles Publikum Die Regeln werden überwiegend beachtet und das beste Feedback ist der Jubel und der Applaus nach den Vorstellungen." Besonders Oksana Lyniv habe als erste Frau am Dirigentenpult das Publikum begeistert, so Jagels.

Strenges Hygienekonzept bei den Bayreuther Festspielen 2012

Wegen der Corona-Pandemie ist das Hygienekonzept rund um das Festspielhaus streng. Alle Besucher müssen sich vor Vorstellungsbeginn registrieren und entweder geimpft, genesen oder frisch getestet sein: Es gilt die 3G-Regel. Bisher sei alles problemlos verlaufen, so der Jagels weiter. Es sei zu keinerlei Wartezeiten gekommen.

Auch beim innerbetrieblichen Testen habe das Festspiel-Team eine gute Routine gefunden. Jeder Mitwirkende muss sich täglich testen lassen, bevor er das Haus betritt. Zudem ist einmal wöchentlich ein PCR-Test notwendig. Das Hygienekonzept ist streng. Nur deshalb könnte die Veranstaltung so laufen, wie sie es tue.