"Mit Putin habe ich nichts am Hut": KPÖ-Triumph in Salzburg

Ein schier unglaubliches Ergebnis: Rund 21,5 Prozent für die österreichischen Kommunisten in der Stadt Salzburg, immerhin rund zwölf Prozent im Bundesland: Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl landete am Sonntag bei der Landtagswahl einen Riesenerfolg - und das in einer äußerst wohlhabenden Region. Er selbst hatte Salzburg im Wahlkampf als "schön, touristisch, teuer" bezeichnet und vor allem mit der Forderung nach bezahlbaren Mieten und in der Verkehrspolitik gepunktet.

Doch Thema war natürlich auch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine und das Verhältnis der Salzburger KPÖ zu Moskau. "Es gibt genug Putin-Fans in Österreich, die sind vielleicht in der Wirtschaftskammer daheim, vielleicht beim Mineralölkonzern OMV, vielleicht bei der Wirtschaftsvereinigung, bei der KPÖ glaube ich am Wenigsten", so Dankl in einem TV-Interview.

"Genug Villen und Seegrundstücke"

Von Putin jedenfalls bekomme seine Partei kein Geld, so Dankl, der nahelegte, "andere Parteien" in Österreich könnten über "diverse Umwege" durchaus unterstützt worden sein, das werde möglicherweise noch die Gerichte beschäftigen: "Wenn man sich anschaut, wo ist der Einfluss russischer Oligarchen besonders stark, dann kommt man auf vieles. Man hat ja auch bei den Salzburger Festspielen fast das Geld von Gazprom genommen, wo man ja schon eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen hatte. Es gibt in Salzburg genug Villen, Seegrundstücke in den Händen von Oligarchen. Da haben, glaube ich, genug Banken und Vermögensverwalter ein sehr gutes Geschäft gemacht."

In früheren Einlassungen hatte Dankl darauf verwiesen, dass ein größeres Engagement des russischen Gaskonzerns Gazprom bei den Festspielen nur durch die Corona-Pandemie nicht zustande kam. Tatsächlich hatten die Festspiele 2019 ein Abkommen mit Gazprom geschlossen, das die damalige Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler als "besonders schönes und sinnvolles Jubiläumsgeschenk" zum 100. Geburtstag der Festspiele bezeichnet hatte. Die Kooperation war damals von den österreichischen Grünen heftig kritisiert worden, allerdings nicht wegen Putin, sondern aus Klimaschutzgründen. Jetzt sagte Dankl zum Engagement russischer Oligarchen in Salzburg, das sei etwas, "das man sich mal anschauen" könne.

"Es ist eindeutig ein Angriffskrieg"

Direkt gefragt, wie er über Putin denke, sagte der kommunistische Spitzenkandidat in der TV-Sendung "Fellner live": "Mit Putin habe ich gar nichts am Hut, mit seiner Diktatur auch nicht: "Natürlich ist das ein Angriffskrieg. Ich habe letztes Jahr im Februar gedacht, ich spinne, das sowas im 21. Jahrhundert mitten in Europa möglich ist. Es ist eindeutig ein Angriffskrieg und ich glaube, Österreich könnte auch als neutrales Land weitaus mehr machen, um politischen Druck auszuüben." Die österreichischen Banken dagegen machten immer noch "muntere Geschäfte". In der österreichischen Außenpolitik gehe es wohl "nur um Geld". Er sei "eindeutig" für die Ukraine.

Reinhard Mey und Robin Hood

Mit dem spektakulären Wahlerfolg der Kommunisten in der Festspielstadt Salzburg dürfte sich das politische Klima dort stark verändern. Die Verbindungen der durch die hohen Kartenpreise als elitär kritisierten Festspiele zu teilweise dubiosen Sponsoren sind seit langem Thema, wobei früher durchaus auch amerikanische Geldgeber wie der als Betrüger verurteilte Alberto Vilar für Schlagzeilen sorgten. Zuletzt beendeten die Festspiele ihre Zusammenarbeit mit der Solway Investment Group, wegen der Zustände in einer mittelamerikanischen Nickel-Mine ("toxisches Sponsoring").

Dankl ist studierter Historiker und arbeitet nach eigener Aussage "nebenberuflich" im örtlichen Salzburg-Museum: "Da geht es um Geschichte und Kultur, das ist eine spannende Abwechslung von der Politik, wo es ja manchmal ein bisschen zach ist."

Er beschäftigt sich bei Führungen für Schüler und Erwachsene gleichermaßen mit den römischen Ursprüngen der Stadt wie mit Kunstgeschichte. Der Musikgeschmack von Dankl ist eher traditionell: Er zählt den Liedermacher Reinhard Mey (80) zu seinen Favoriten. Literarisch hält er die Fantasy-Saga "Der Herr der Ringe" für empfehlenswert. Idole habe er zwar keine, beteuerte Dankl, doch er verweist gern auf Robin Hood, dem er auch persönlich nacheifert, indem er privates Geld an Bedürftige verteilte.

Die österreichische KPÖ hat gerade einen Lauf: Die Stadt Graz wird sogar von einer kommunistischen Bürgermeisterin regiert.