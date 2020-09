Mit "Psycho" in die Saison: Nervenkitzel mit Rundfunkorchester

Schön gruselig wird´s auf jeden Fall, das ganze legendäre Hollywood-Musikleben ist am Start, mit Werken von John Williams, Max Steiner und Philip Glass, aber auch von Erich Wolfgang Korngold, dem einstigen "Wunderkind" der Filmmusik. Damit das vom jungen österreichischen Dirigenten Patrick Hahn geleitete Konzert selbst nicht zum Alptraum wird, setzt das Rundfunkorchester auf ein sorgfältiges Hygiene-Konzept. So gibt es zum Beispiel durchaus überraschende und beruhigende Erkenntnisse, was die viel diskutierten Blechbläser betrifft. Orchester-Vorstand Ingo Nawra: "Es gab dann relativ schnell viele Untersuchungen dazu auf wissenschaftlicher Ebene, die zu dem erstaunlichen Ergebnis geführt haben, dass aus den Blasinstrumenten wesentlich weniger Luft und Aerosole herauskommen als man bisher angenommen hatte, da ja durch die Technik der Tonerzeugung die Luftsäule in Schwingungen gebracht wird, aber nicht die Luft selbst sich bewegt. Also die Luftpartikel bleiben sozusagen an Ort und Stelle und schwingen."

Bayern-Tour fiel komplett aus

Auch das Rundfunkorchester hat seit März natürlich harte Zeiten hinter sich, Auftritte vor Publikum waren gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, und reisen konnten die Musiker auch nicht. "Wir hatten eine sehr schöne Bayern-Tour geplant", so Ingo Nawra, "mit der wir versuchen wollten, in die Breite zu gehen, dass nicht alles in München stattfindet, sondern dass wir das Publikum im ganzen Freistaat erreichen, eben gerade auch live vor Ort. Diese Tournee ist leider komplett geplatzt, das war ziemlich am Anfang der Corona-Krise, da konnten wir nichts retten. Wie es nächstes Jahr weitergeht, das hängt halt sehr viel von den örtlichen Veranstaltern ab."