Mit "Orfeo ed Euridice" beginnen Gluck-Festspiele in Fürth

Gipfeltreffen, eine Uraufführung und Gluck-Bezüge

Samuel Mariño ist der Mittelpunkt eines Konzertes, das am Freitag in Neumarkt in der Oberpfalz und am Sonntag im mittelfränkischen Lehrberg aufgeführt wird. Es geht dabei um das Treffen der beiden Komponisten Händel und Gluck in London, einem Gipfeltreffen musikalischer Größen des 18. Jahrhunderts. Außerdem wird das Calmus-Ensembles aus Leipzig in Berching in der Oberpfalz und im unterfränkischen Castell auftreten. Die Akademie für Alte Musik Berlin wird im Stadttheater Amberg Musik von Beethoven spielen. Dazu kommen Konzerte im Stadttheater Fürth, in Neumarkt und in Lehrberg.

Änderungen der Corona-Maßnahmen lassen mehr Publikum zu

Weil sich innerhalb der vergangenen Wochen die Regeln für Kulturveranstaltungen geändert haben, ist inzwischen mehr Publikum zu den Konzerten zugelassen. Das heißt für fast alle Konzerte der Gluck-Festspiele sind noch Karten erhältlich.