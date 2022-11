"Mit nackter Seele": Russland geht an die "Kulturfront"

Mit großen Worten sparen die "Kulturfront"-Propagandisten nicht: Sie sehen sich selbst als ideellen "Generalstab". Der Regisseur Andrej Konschalowski forderte, in die "Offensive" zu gehen und den "Volkskrieg" auszurufen, und zwar "geografisch wie kulturell". Russland sei "vielleicht der wichtigste Verteidiger der europäischen Kultur". Mit solchen Äußerungen rennt der Filmkünstler beim rechtsextremen Philosophen und Putin-Liebling Alexander Dugin offene Türen ein: Er sieht sich als geistigen "Krieger" und fragte sich öffentlich, was eigentlich das russische Kulturministerium in den letzten Jahren gemacht habe: "Wir haben einfach keine Kultur. Wir haben nichts."

Mit Heidegger alles "in Trümmer" legen

Das Land sei weltanschaulich vom Westen "versklavt", so Dugin, die gesamte Kulturbranche vom Ausland "besetzt". Dazu passt allerdings nicht, dass der Philosoph auf seinem eigenen Telegram-Kanal die deutschen Großdenker und Zivilisationskritiker Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) und Martin Heidegger (1889 - 1976) zur intensiven Lektüre empfiehlt. Sicherlich kein Zufall, dass beide weltweit im rechtsintellektuellen Milieu in Mode sind. Dugin bedauert, dass so wenige Russen Deutsch und Französisch sprechen und das Russische als "Denksprache" verkümmert sei. Wer von Heidegger lernen wolle, müsse "aufmerksam den deutschen Wörtern lauschen" und ihren tieferen Sinn verstehen.

Das Beste am hoch umstrittenen Heidegger sei, dass der Denker die Geistesgeschichte vor ihm in "Trümmer" gelegt habe, so Dugin. Von ihm könnten die Russen lernen, wie sie das Alte hinter sich ließen und "das Neue" aufbauten: "So sollten wir grundsätzlich auch handeln, aber mit der Besonderheit, dass wir nichts zu zertrümmern haben, da unsere Kultur der russischen Philosophie kein angemessenes Sprachniveau bot. Das erzeugt bestimmte Probleme."

"Mit Verbot von Autoren rechnen"

Ohne die "Kulturfront" sei ein Sieg im Angriffskrieg auf die Ukraine "unmöglich", sagte der rechtsextreme Oligarch Konstantin Malofejew, aber jetzt winke endlich die "lang ersehnte Offensive". Die "Gesetzlosigkeit" in der Kulturbranche werde ein Ende haben. Andere nannten die "Kulturfront" eine geradezu "historische" Errungenschaft nach dreißig Jahren "Niedergang".

Weniger fundamentalistische Kreise in Russland fürchten dagegen den zunehmenden Fanatismus der Propagandisten und erwarten weitere "Säuberungen" in Kino, Theater, Fernsehen und Schulen. "Das Land kehrt zu den guten, alten Zeiten zurück", so ein Kritiker in der "Nesawissimaja Gaseta" und spielte damit auf die Zustände in der Sowjetunion an. Die "Kulturfront" sei ein williges Werkzeug des Kreml, wenn sie nicht sogar dort geplant worden sei.

Liberale Politiker verweisen darauf, dass im ganzen Land Kulturstätten zerfallen und es großen Renovierungsbedarf gebe. Stattdessen werde eine "Cancel Culture" auf den Weg gebracht, schon der Name "Kulturfront" zeige ja, dass es um einen Kampf gehe: "Daher sollten wir überall mit dem Ausschluss der liberalen Agenda rechnen, mit dem Verbot von Autoren, Filmen, Kulturschaffenden, die die offizielle Linie nicht unterstützen", so Emilia Slabunowa von der sozialliberalen Partei "Jabloko".

Die innerrussischen Spötter sind ebenfalls nicht weit: Sie höhnten über die "Kulturfront", das sei wohl eher eine "Kontaktlinie" und empfahlen den Nationalisten, zur Beruhigung Backgammon zu spielen.