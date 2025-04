Mit Merkel und Jupiter Jones: Kirchentag in Hannover beginnt

"So still, dass jeder von uns wusste, das hier ist für immer", so beginnt die Indie-Band "Jupiter Jones" ihren Hit "Still", den sie auch bei einem Konzert auf dem Kirchentag in Hannover spielen wird. Still wird es dort aber nicht werden. Schließlich werden von Mittwoch bis Sonntag rund 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Thematische Schwerpunkte des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentags unter dem Motto "mutig, stark, beherzt" sind die Herausforderungen durch die aktuellen Kriege etwa in der Ukraine oder in Gaza sowie die Frage, ob Waffen Frieden schaffen. Evangelische Friedensgruppen veranstalten parallel zum Kirchentag eine Friedenssynode.

Merkel, Scholz und Co: Politik kommt nach Hannover

Das Programm des Kirchentags listet rund 1.500 Veranstaltungen – teils mit Politprominenz. Zur Eröffnung heute Abend wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am Donnerstag bei einer Bibelarbeit über das Thema "Mut zum Widerspruch". Einen Vortrag hält auch ihre Parteikollegin und neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Klöckner hatte die Kirchen zuletzt dafür kritisiert, sich zu sehr in tagesaktuelle Themen einzumischen.

Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht am Freitag zum Thema "Zuversicht in herausfordernden Zeiten". CDU-Chef Friedrich Merz hat seine ursprünglich geplante Bibelarbeit abgesagt.

Ebenfalls kommen die SPD-Politiker Katarina Barley und Hubertus Heil, Armin Laschet und Philipp Amthor von der CDU, die Grünen Winfried Kretschmann und Mona Neubaur sowie Bodo Ramelow von den Linken. Offizielle Vertreter der AfD werden wie in der Vergangenheit nicht auf Podien des Kirchentags vertreten sein.

US-Bischöfin und Trump-Kritikerin Budde erwartet

Mit Mariann Edgar Budde wird eine prominente Trump-Kritikerin am Samstag in Hannover erwartet. Bei einem Gottesdienst zur Amtseinführung des US-Präsidenten Donald Trump im Januar hatte die Bischöfin deutliche Worte an Trump gerichtet: "Im Namen unseres Gottes bitte ich Sie, haben Sie Erbarmen mit den Menschen in unserem Land, die jetzt Angst haben", sagte Budde von der Kanzel. Damit reagierte sie auf die Aussagen Trumps über Massenabschiebungen und die Abschaffung des dritten Geschlechtseintrags.

Kraft tanken bei der Evangelischen Jugend aus Bayern

Wer es doch mit Jupiter Jones hält und Stille sucht, findet diese auf dem Kirchentag bei der Evangelischen Jugend in Bayern (EJB). Sie lädt Kirchentagsbesucher zu einer "Glaubenstankstelle 2.0" ein, um dort "im Trubel des Programms innezuhalten, Kraft zu schöpfen und sich mit Fragen des Glaubens, des Alltags und gesellschaftlicher Verantwortung auseinanderzusetzen".