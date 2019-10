Mit Lust über die Schwelle: "Tristan und Isolde" in Leipzig

Das Schwarze Loch in der Mitte unserer Milchstraße machte ja im August wieder mächtig von sich reden, weil es ein paar Extra-Happen zu sich nahm und an seinem Rand entsprechend hell aufloderte. Ansonsten wissen die Physiker nicht so genau, was in so einem kosmischen Abgrund eigentlich passiert und nennen die Grenze ihres Wissens bekanntlich "Ereignishorizont" - dabei müssten sie nur Wagner hören und Schopenhauer lesen, um im Bilde zu sein.

Kreislauf der Leiden durchbrechen

In der Leipziger Oper führte Regisseur Enrico Lübbe "Tristan und Isolde" jedenfalls direkt an die Schwelle in die andere Welt, jenseits von Zeit und Raum, ist ja auch nur ein einziger Schritt, aber was für einer! Dahinter ist alles schwarz, wie es sich gehört, und die Liebe höret nimmer auf. Klar, Wagner und sein Lieblingsphilosoph Arthur Schopenhauer waren am Buddhismus interessiert, waren begeistert davon, mit höchster Lust im "Welt-Atem zu ertrinken, zu versinken", also aufzugehen im Kosmos, im Nirwana, den Kreislauf der Leiden zu durchbrechen.