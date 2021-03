Mit "Ice Cream" berühmt: Jazz-Posaunist Chris Barber gestorben

Mit der deutschen Sprache tat sich Chris Barber nach eigener Aussage immer schwer, obwohl er hierzulande mehr Konzerte gab als in seiner Heimat Großbritannien. Immerhin, er versuchte ernsthaft, Deutsch zu lernen und verwies lachend darauf, dass der einzige Ort, an dem Hochdeutsch zu hören sei, das Schulprogramm der BBC sei. Hauptsache, so Barber, er könne das deutsche Publikum in dessen Muttersprache zum Lachen bringen. Und dass er 2014 in Stuttgart den deutschen Jazzpreis entgegennehmen durfte, beeindruckte den Musiker schon deshalb, weil er damit der erste Ausländer war.

Orientiert an New Orleans

Barber wurde am 17. April 1930 in der britischen Welwyn Garden City geboren und studierte Posaune und Kontrabass in London. Von Anfang an orientierte sich der Musiker am klassischen amerikanischen Jazz, wie er in den Südstaaten gespielt wurde. 1949 gründete er zunächst eine Amateur-Band, nachdem er herausgefunden hatte, dass er "nie mehr was anderes" machen wollte als Jazz zu spielen. Nicht von ungefähr hieß das erste Album, das im Juli 1954 erschien, "New Orleans Joys". Der Song "Ice Cream" wurde zum Markenzeichen von Barber und seiner zu diesem Zeitpunkt schon professionellen Band, die zunächst von Ken Colyer geleitet worden war und in der so illustre Kollegen wie Pat Halcox, Lonnie Donegan, Jim Bray und Monty Sunshine mitspielten. Sie alle machten den "Trad Jazz" in England populär, "Petit Fleur" wurde zum ersten Charts-Hit und erreichte 1959 Platz 3.

Weil der Bruder von Colyer, Bill, mit seinem angelernten "Experten-Wissen" nervte und sich gern aufspielte, obwohl er keine Ahnung gehabt habe und allenfalls in der Lage war das "Waschbrett" zu spielen, so Barber, gab es von Anfang an Spannungen, die schließlich dazu führten, dass auch Ken Colyer ausstieg.