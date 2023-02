Mit Hundekot beworfen: Wie Kritiker geschmäht werden

Was genau geschehen ist, das wird wohl die Justiz klären müssen: Laut Medienberichten beschmierte der Ballettdirektor der Oper Hannover, Marco Goecke (50) eine Kritikerin mit Hundekot, weil er sich über deren Berichterstattung aufgeregt hatte. In einem Statement auf der Website der Tanzcompagnie ist zu lesen: "Bei der Premiere von Glaube – Liebe – Hoffnung kam es während der ersten Pause im Foyer zu einem Vorfall zwischen Ballettdirektor Marco Goecke und einer Kritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bei dem diese in ihrer persönlichen Integrität verletzt worden ist." Die Staatsoper Hannover bedauere sehr, dass es zu der "Eskalation" gekommen sei.

"Ruhe und Sorgfalt geboten"

Intendantin Laura Berman schrieb wörtlich: "Wir haben unmittelbar nach dem Vorfall den Kontakt zu der Journalistin gesucht und uns persönlich bei ihr und auch öffentlich entschuldigt. Die Staatsoper Hannover ist ein offener Ort des respektvollen Miteinanders und Austausches. Wir sind der Meinung, dass nun Ruhe und Sorgfalt geboten sind. Wir werden die arbeitsrechtlichen Schritte gegenüber Ballettdirektor Marco Goecke prüfen, gemeinsam beraten und dann in dieser internen Personalsache agieren. Wir bedauern sehr, dass unser Publikum durch diesen Vorfall gestört wurde."

Zur Vorgeschichte gehört wohl, dass die angegriffene meinungsstarke Fachjournalistin eine Choreographie von Goecke als "Blamage und Frechheit" verrissen hatte. Auch von "Langweile" war die Rede. Wie auch immer: Tätliche Auseinandersetzungen zwischen Urhebern und ihren Kritikern sind selten, aber leider nicht einmalig. Der Dichter Heinrich von Kleist soll seinem prominenten Kritiker Goethe 1807 sogar zu einem Duell herausgefordert haben - eine Anekdote, deren Wahrheitsgehalt allerdings sehr umstritten ist. Und der einst sehr bekannte deutsche Autor Hermann Sudermann bedauerte schon 1902 die "Verrohung der Theaterkritik".

In einem Appell an "alle ehrlich und anständig Denkenden" forderte der offenbar gekränkte Urheber, dafür zu sorgen, dass "die Luft wieder rein" werde. An übermäßig strenge literarische Richter gerichtet schrieb Sudermann: "Wer Handwerker ist, ist darum noch kein Verbrecher." Mit der "Verseuchung unseres Theaterfeuilletons mit Hohn und Verachtung" müsse es jedenfalls ein Ende haben, so der Schriftsteller, der Kritiker auch "gewerbsmäßige Schimpfer" nannte.

"Manchmal auch Ohrfeige angebracht"

Als 1925 Arnolt Bronnens rabiat expressionistisches Stück "Exzesse" mit einer Sodomie-Szene auf die Bühne kam, was einem linksorientierten Kritiker nicht passte ("die üblichen Schweinereien"), wurde dieser vom Intendanten des "Jungen Theaters" persönlich abgewatscht.

Der Regisseur Claus Peymann, bekannt für seinen mitunter cholerischen Führungsstil, sagte der "Berliner Morgenpost" mal: "Nett können Sie beim Kaffeekränzchen sein. Aber da es bei der Kunst um alles geht, ist auch fast alles erlaubt. Scharf und militant werden kann ja nicht nur ich; auch der Regisseur, der Schauspieler, der Autor. Wenn sie die letzte Mobilisierung wollen, und die will der Schauspieler ja auch, dann ist manchmal auch die Ohrfeige angebracht."

"Ungewaschenes Maul"

Der Wiener Kritiker Hans Weigel hatte am 13. April 1956 die berühmte Schauspielerin Käthe Dorsch mit den Worten abgefertigt: "Alles, was gestaltet, erlebt sein sollte, blieb Ansatz, Andeutung, wie Stars oft auf Verständigungsproben sind oder bei der dreihundertsten Vorstellung." Daraufhin ohrfeigte ihn Dorsch öffentlich, und zwar vor dem Café Raimund, wo sich Weigel in seiner Freizeit üblicherweise aufhielt. Die Schauspielerin soll gesagt haben: "Ich finde es an der Zeit, dass Sie etwas auf Ihr ungewaschenes Maul bekommen."

Das anschließende Gerichtsverfahren wegen Beleidigung hatte selbst dramatische Qualitäten: Das halbe Burgtheater sprang Käthe Dorsch, die zuvor schon einmal einen Journalisten geohrfeigt hatte, zur Seite. Letztlich wurde sie zu 500 österreichischen Schillingen, ersatzweise drei Tage Arrest verurteilt.

"Hier lief ein Schauspieler Amok"

2006 entriss ein offenbar erzürnter Schauspieler dem streitlustigen FAZ-Kritiker Gerhard Stadelmaier während einer Aufführung seinen Spiralblock und präsentierte die Notizen höhnisch dem versammelten Premierenpublikum: "Hau doch ab, du Arsch!" Der so angegangene Journalist schrieb hinterher: "Man könnte jetzt sagen, hier lief ein Schauspieler Amok. Und er fiel unprofessionell und sozusagen privat aus der Rolle. Das Problem dieses Theaters aber, das die Frankfurter Intendantin Elisabeth Schweeger zu verantworten hat, besteht darin, dass dort Schauspieler keine Rollen spielen - sondern Lebensgefühle."

Der Theaterkritiker Christoph Müller, der für den "Spiegel" und den Berliner "Tagesspiegel" tätig war, fing sich mal in der Kantine des Schauspiels Tübingen eine Ohrfeige ein, als er dort US-Darsteller interviewte. Einheimische Kollegen nutzten das, um ihre eigenen "Rechnungen" zu begleichen: "Ein Schauspieler, Jürg Löw, lang und kräftig, löste sich aus der Gruppe, stürzte mit grimmer Miene auf mich zu und scheuerte mir eine: 'Für all den Scheiß, den Sie über uns geschrieben haben!' Bedröppelt schlich ich mich."

An eine Klage will Müller nicht gedacht haben: "Heimgekehrt in meine Tübinger 'Tagblatt'-Redaktion und das bewundernd neidvolle Kollegen-Echo im Ohr, sagte ich mir, geschmeichelt über den unverhofften Bedeutungszuwachs: Kurz ist der Schmerz, ewig die Freude!"

"Zu viel herausgenommen"

Am Schauspiel in Bochum wurde ein Kritiker von einem Tänzer mal mit dem lautstarken Gruß empfangen, warum er überhaupt komme, wenn es ihm sowieso nicht gefalle. Im Übrigen sei der Journalist so "hässlich", dass er den Tänzern "sauer aufstoße". Über Schauspieler Josef Bierbichler findet sich im "Spiegel" die Anekdote: "Einmal hat er einem Kritiker eine Ohrfeige verpasst. Der Mann, fand Bierbichler, hatte sich zu viel herausgenommen. Also sagte er ihm sportlich, er müsse ihm eine schmieren. Und hat ihm eine geschmiert."

Der zeitweilige "Spiegel"-Kulturchef Matthias Matussek (taz-Schlagzeile: "Fast niemand mag ihn") wollte sich erinnern, dass ihm Bierbichler mal eine Ohrfeige angedroht hat. Die Regisseurin Ruth Berghaus habe sich geweigert, ihm die Hand zu reichen, was unter gewissen Umständen ja auch ein starkes Symbol sein kann.

"Spüre ein Recht, allemal zu hassen"

Schriftsteller Martin Walser machte kein Hehl daraus, dass er den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki für einen Verriss seines Romans "Jenseits der Liebe" (1976) am liebsten verklagt hätte, was ihm damals mangels Geld nicht möglich gewesen sei. Lieber hätte er den Mann "beherzt geohrfeigt", so Walser. Letztlich revanchierte er sich dann sehr verspätet mit einem polemischen Roman: "Tod eines Kritikers" (2002). Von Versöhnung keine Spur: "Ich spüre ein Recht darauf, diesen Menschen ein für allemal zu hassen!"