Mit Flitter und Glitter: "Das Schlaue Füchslein" in München

Er hat tatsächlich mal Füchse in freier Natur beobachtet, aber erst im zweiten Anlauf: Zunächst hatte Leoš Janáček für den besagten Waldausflug nämlich seinen weißen Sommeranzug angelegt, so dass der Förster ihn erst mal nach Hause schickte, um sich was Unauffälligeres aus dem Kleiderschrank zu holen, schließlich haben Füchse scharfe Augen. Janáček ist bekannt dafür, dass er besessen davon war, nach der Natur zu komponieren, ihr die tiefsten Klanggeheimnisse abzulauschen, und dafür setzte sich der Mann auch gern um sechs Uhr morgens in den Stadtpark - Hauptsache, das Zwitschern der Vögel, das Bellen der Hunde und das Rascheln des Laubs waren authentisch. Er fühlte sich "eins mit der Natur", sprach mit seiner Katze und seinem Stieglitz, meinte, die Tiere zu verstehen, soll darüber aber keineswegs zum Vegetarier geworden sein.

Und so zählt das "Schlaue Füchslein" (1924) zu den Meisterwerken der Lautmalerei, übrigens auch, was die tschechische Sprache betrifft: Janáček war diesbezüglich ungemein penibel, komponierte genauestens auf jede Silbe, jeden Konsonanten, was es schier unmöglich macht, dieses textlastige Werk in einer deutschen Fassung aufzuführen.