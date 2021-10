Mit "Every" schreibt Dave Eggers seine Data-Tragödie weiter

Vielleicht läge ja ein Schritt in Richtung Weltrettung darin, dass sich Schriftsteller wieder mehr einfallen ließen, um die Abgründe unserer Gesellschaft unter Beweis zu stellen. Gerade aber rückt die Weltrettung in weite Ferne, denn auch Dave Eggers verschreibt sich mit eintönigem Pessimismus dem Schreckensszenario, das Autoren gerade regelmäßig heraufbeschwören: Lammfromm marschiert die Gesellschaft ihrem Untergang entgegen und merkt es nicht einmal. Eingelullt vom Komfort der Technik lassen die Menschen alte Sehnsüchte – Autonomie zum Beispiel, Freiheit oder Abenteuer – fallen und geben sich demselben Traum hin: eine sichere saubere Welt, in der niemand zu Schaden kommt, weil alles überwacht ist. Der Böse in dieser Welt heißt "Every", ein Tech-Riese mit ungeheurem Machtmonopol, die Gute heißt: Delaney. Eine Geisteswissenschaftlerin im stillen Widerstand:

"Als Vorbereitung auf ihre Infiltration von Every hatte Delaney vor Jahren eine Bodycam gekauft und angefangen, sie zu tragen, zu ihrer Überraschung war die Erfahrung ziemlich ernüchternd ausgefallen. Sie erkannte, dass ihr Leben im Allgemeinen unspektakulär war. Und wenn es mal halbwegs interessant wurde, merkte sie, dass die Kamera an ihrer Brust sie zwang, sich besser zu verhalten. Sie wurde weniger interessant, das ja, und weniger lustig – denn Humor hatte es schwer, die intensive Filterung zu überleben, die das einundzwanzigste Jahrhundert für obligatorisch hielt –, aber sie wurde auch freundlicher, positiver, großzügiger und höflicher."

Klassischer Kulturpessimismus

Zu Beginn des Romans verschafft sich Delaney Zutritt zum Every-Campus. Nachdem politische wie intellektuelle Interventionen gescheitert sind, besteht – das ist Delaneys Idee – die letzte Möglichkeit darin, den Konzern von innen heraus zu zerstören. Sie muss also rein, Informationen sammeln, Anwendungen entwickeln, die so offensichtlich gegen den Gemeinsinn verstoßen, dass die Welt rebelliert. Was also, mit dieser Frage bindet einen der Roman, was könnte so abgedreht sein, dass die überwachte Welt aufwacht?

Die Konstruktion bietet noch einen Vorteil: Nachdem Delaney neu in den Konzern kommt, kann der Leser an ihrer Seite die Verantwortlichen der voll-überwachten Welt kennenlernen und mit ihr staunen: darüber, wie freundlich-konform diese Menschen sind.

Frauen-Figuren als naive Waldelfen

Aber ein wenig staunt der Leser auch darüber, wie schnell sie Dave Eggers der Lächerlichkeit preisgibt. Shireen zum Beispiel, eine Figur, deren Namen man sich nicht merken würde, weil sie einem so wenig nah kommt wie die meisten Figuren, Shireen sagt an einer Stelle "Total" und der Erzähler kommentiert: "Noch lange, nachdem das Wort verhallt war, blieb ihr Mund offen." Über eine andere Every-Mitarbeiterin schreibt Dave Eggers: "Kiki ... hatte neptunfarbenes Haar und eine Statur, die an eine Waldelfe denken ließ."

Thesenroman ohne Zwischentöne

Klar, hier sollen bloß schemenhafte Typen vorgestellt werden. Und vielleicht wird die Welt bald schon von solchen austauschbaren Wesen bevölkert, aber bis es soweit ist, könnte man ja noch von richtigen Charakteren lesen, die einen berühren oder zumindest interessieren. In "Every" gelingt das nur in wenigen Momenten, auch weil Dave Eggers hier einen großen Thesenroman geschrieben hat. Auch das kann aufregend sein, aber als Delaneys Freund eine Weile gar keine Rolle mehr spielt, wundert man sich schon – denn es gäbe psychologisch durchaus Interessantes zu berichten.

Immerhin verkehrt sich dieser Mann in den Seiten seiner Auftrittslosigkeit von einem überzeugten Skeptiker in einen Every-Anhänger oder zumindest: in einen nur noch harmlosen Reformer. Warum also taucht er ab, fragt man sich. Und vermutet: Weil er gerade keine große These abzufeuern hätte.

Thesen aber sind das Kernstück dieses Romans: "Der Gedanke, dass Every wie eine Telefongesellschaft lediglich Nachrichten über seine Leitungen übermittelt, ohne für deren Wahrheitsgehalt verantwortlich zu sein, ist so verlogen, dass er nicht mal einer Widerlegung bedarf. Every ist ein Herausgeber und zwar aus zwei Gründen. Erstens: Die Botschaften, die das Unternehmen verschickt, werden von unendlich vielen Menschen – manchmal Milliarden – wahrgenommen. Und zweitens: Die Verbreitung des gedruckten Wortes ist dauerhaft. Basta."

Man kann Dave Eggers ein literarisches Experiment unterstellen: Diesem routinierten Autor wird selbst aufgefallen sein, wie Schwarz-Weiß er vieles gezeichnet hat. Vielleicht also ist es der Versuch, uns literarisch eine Welt ohne Graustufen vorzuführen, um uns wirklich Angst zu machen. Vielleicht will Eggers uns auch zeigen, wie schnell wir uns an Ideen im Namen der Sicherheit gewöhnen – denn diesen Effekt hat sein Buch durchaus. Warum, fragt man sich an einigen Stellen, sollte sich über diesen neuen Rechtsbruch jemand aufregen. All das mag man dem Roman unterstellen, nur – Experiment hin oder her – um wirklich ins Schauern zu kommen, braucht es ein paar Graustufen, ein paar Überraschungen und immerhin einen richtigen Charakter mehr.