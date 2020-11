Mit Engels in die Kantine: Zum 200. Geburtstag des Revolutionärs

Engels ist zugute zu halten, dass er immer ein Praktiker geblieben ist: Anders als Marx wusste er als Textilfabrik-Besitzer mit Filialen in Manchester und Barmen, welche Maschinen gerade die neuesten waren und interessierte sich buchstäblich für alles, auch für moderne Waffen und die englische Fuchsjagd. Engels schrieb seine Bücher aus eigener Anschauung, darunter wegweisende soziale Bestandsaufnahmen wie die "Lage der arbeitenden Klasse in England" (1845). Er reiste viel, bis in die USA, und entspannte sich gern in Eastbourne an der englischen Südküste. Dort wurde er auch unter den Kreidefelsen seebestattet. Ein pompöses Granit-Grabmal wie es für Marx auf dem Londoner Highgate-Friedhof errichtet wurde, hätte seinem eher ruhelosen Charakter widersprochen.

Ab in die Kantine

Was er allerdings zur kommunistischen Zukunft prophezeite, erschien schon 1845 bizarr. So wollte er die Bevölkerung nicht nur in Wohnsilos unterbringen, sondern auch in Gemeinschaftsküchen verköstigen: "Man kann ruhig annehmen, dass bei einer gemeinschaftlichen Speisebereitung und Aufwartung zwei Drittel der jetzt bei dieser Arbeit Beschäftigten eingespart und dass übrige Drittel besser und aufmerksamer die Arbeit wird verrichten können, als das jetzt geschieht."