Mit der Kraft des Kitsches: das neue Stück von Bonn Park

Die Bühne: eine Fantasymärchen-Unterwasserwelt. Muschelbänke und Korallenriffe in Rosarot, zartem Violett und Türkis, betont unecht, pastellfarben und pappendeckelig. Eine vierköpfige Liveband verzaubert mit einem Sound als gälte es, dem Disney-Klassiker "Arielle, die Meerjungfrau" Konkurrenz zu machen. Und tatsächlich tummeln sich hier die Nixen. Sämtliche Darsteller, ganz gleich ob Frau oder Mann, glitzern bauchabwärts fischig-schuppig und tragen Schwanzflossen an den Knöcheln. Es ist eine heile Unterwasserwelt, einerseits. Aber auch eine versunkene, eine untergegangene Welt, in der die Katastrophen-Meldungen unserer Tage in Form einer bizarren Nachrichtensendung das Meereshintergrundrauschen bilden.

Mit Kitsch gegen die Krisenkälte: Alles ist aus, aber wir haben ja uns

Die Krisenkälte unserer Gegenwart versuchen Bonn Park und Komponist Ben Roessler mit der Kraft des Kitsches zu bekämpfen. Ihr neues Stück will ein warmes Wohlfühlbad sein in Zeiten, in denen es einen eigentlich nur noch frösteln kann. Dabei haben sie sich an einem romantischen Kinoklassiker, der Romcom "Tatsächlich…Liebe" von 2003 orientiert, in der unter anderem Hugh Grant als verliebter britischer Prime Minister zu erleben war. Hugh heißt auch die Hauptfigur von "Alles ist aus…", ist Premiereministerin der Unterwasserwelt, wird trotzdem von einem Mann gespielt, und bekommt Staatsbesuch von Li, der Kaiserin von China.

Der Staatsbesuch wird zur Romanze: Hugh und Li verknallen sich ineinander, obwohl das eine unmöglich Beziehung scheint, treffen in ihnen doch zwei unverträgliche Systeme aufeinander: Demokratie und Diktatur.