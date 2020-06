Mit der Kettensäge: Künstler schaffen Skulpturen für Engel-Weg

Im Event-Zentrum am Autohof Strohofer in Geiselwind an der A3 Würzburg-Nürnberg haben in dieser Woche vier der besten Kettensägen-Künstler Europas jeweils eine Engel-Skulptur geschaffen. Heute beendeten sie ihre Arbeit. Die Engel sind teils bis zu zwei Meter hoch. Sie werden künftig auf einem interreligiösen Engel-Weg in der Erlebniswelt stehen, der zur Mariengrotte führt.

Der Rundweg mit den einzelnen Stationen ist auf dem Gelände bereits angelegt. Insgesamt soll es zwölf Engel-Stationen geben. Mit den neuen Engeln ist der Weg fast komplett. Nur noch eine einzige Engel-Skulptur fehlt. Das Projekt soll im Jahr 2021 komplett fertiggestellt und eingeweiht werden. Dann feiert der Autohof das 20. Jubiläum seiner Kirche, die sich auf dem Gelände befindet.

"Toni" wünschte sich Engel-Weg zu Lebzeiten

Der Gründer und Seniorchef des Autohofes Strohofer, Anton Strohofer, hatte sich diesen Engel-Weg gewünscht und auch schon zu Lebzeiten mit der Realisierung begonnen. Fünf Engel-Figuren ließ er bereits fertigen. Zur Beerdigung wollte die Familie Spenden anstatt Blumen, um den Engel-Weg fertigzustellen. Aus diesen Geldern werden die Kettensägen-Künstler nun für ihre Werke bezahlt. Auf der Internetseite des Autohofs heißt es "Dieser Engel-Weg" war sein Herzensprojekt". Anton Strohofer starb am 18. September 2018 im Alter von 78 Jahren.

Umsatzstärkste Shell-Tankstelle in Europa

Anton Strohofer hatte in den 1960er Jahren als Tankwart begonnen. Im Bau der A3 erkannte er seine Chance und errichtet seine eigene Tankstelle. Im Umfeld entstand später ein kleines Imperium – ein Autohof mit Konzerthallen, Kletterwald, Kirche und Sportplatz. In den 1980er Jahren hatte "Toni" die umsatzstärkste Shell-Tankstelle in ganz Europa.

