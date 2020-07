Mit der Harley auf den Hügel: So rockt Wagner-Tenor Bayreuth

Der Tenor wird am üblichen Eröffnungstag der Bayreuther Festspiele, dem 25. Juli, also am morgigen Samstag, immerhin in der Villa Wahnfried, dem ehemaligen Familiensitz der Wagners, Auszüge aus den "Meistersingern von Nürnberg" singen, ohne Publikum im Saal, nur für die rund 400 Zuschauer draußen, die vor einer Großbildleinwand sitzen und für die BR Klassik-Hörer, die live dabei sein werden. Am 1. und 2. August ist Vogt als Lohengrin, in seiner Parade-Rolle, open air zu erleben, in der Bayreuther Wilhelminenaue.

Ist mehr möglich, wo "viel Geld" im Spiel ist?

Ob er nächstes Jahr wieder im Festspielhaus auftritt? Er selbst ist skeptisch: "Wie soll das vonstatten gehen, dass das überhaupt je wieder in eine normale Richtung gehen kann? Mir scheint, da, wo sehr viel Geld im Spiel ist, da ist sehr wohl was möglich. Warum kann nicht getestet werden, dass wir zusammen auf der Bühne stehen können? Warum kann ein Orchester nicht genauso getestet werden wie eine Fußball-Mannschaft, das verstehe ich nicht so ganz."