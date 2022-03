Mit der Bibel zum Yoga: Körper, Geist und Seele vereinen

Können Yogaübungen - angelehnt an biblische Geschichten - eine besondere Wirkung entfalten? Die Theologin Andrea König und Pfarrer Günter Kusch vom evangelischen Amt für Gemeindedienst in Nürnberg haben mit Yoga-Lehrerin Carola Spegel ein Übungsprogramm entwickelt. Ausgewählte Figuren aus der Bibel werden mit passenden Yogaübungen erlebbar gemacht. Der Wunsch: Die Teilnehmer sollen durch Körperübungen biblische Figuren neu erfahren. Und so deren Lebensgeschichte nachempfinden.

Biblische Geschichten und Yogaübungen verbinden

Biblische Geschichten mit Blick auf die Bewegung lesen. Auf diese Idee kam Theologin Andrea Kusch bei ihrer Arbeit im Homeoffice. "Ich hatte Rückenbeschwerden, die Fitnessstudios waren zu und mir fehlten auch Alltagsbewegungen, wie ins Büro zu gehen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, biblische Geschichten mit Blick auf die Bewegung zu lesen", erzählt sie. "Ich habe dann einfach versucht, im Homeoffice diese Bewegungen nachzumachen. Und das tat eigentlich ganz gut."

Klassische Yogaübungen mit biblischen Geschichten verbinden. Dass das geht, findet auch Yogalehrerin Carola Spegel. "In beiden Traditionen, in den biblischen, wie in den yogischen Traditionen geht es immer darum, eine Einheit zu finden," sagt Spegel, die sich auch mit Yogaphilosophie und christlicher Mystik beschäftigt. "Es geht darum, meine eigene individuelle Seele mit dem großen göttlichen Ganzen zu verbinden." Und dabei sei es egal, ob der Mensch in der östlichen oder westlichen Tradition stehe. Die Gotteserfahrung geschehe im Körper.

"BIGA“, biblisches Yoga, ist ein Experiment. Die Ergebnisse ihrer Überlegungen haben Andrea König, Günter Kusch und Carola Spegel in einem Buch zusammengefasst. In ihren Kursen erproben sie ihr Konzept praktisch und geben Schulungen für Menschen, die auch in ihrer Pfarrgemeinde mit der sportlichen Erkundung der Bibel beginnen wollen.

