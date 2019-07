Mit den "Knight Riders" auf Tour

Was am 23. Juni 1989 mit zehn Bikes begann, ist heute feste Tradition in der unterfränkischen Bikerszene: einmal im Jahr holen Mitglieder der Knight Riders und andere Motorradfreaks Menschen mit Handicap aus den Mainfränkischen Werkstätten ab und machen mit ihnen einen Ausflug. Die Pädagogin Daniela Steuer hatte die Idee, einen Tag lang behinderten Menschen das Gefühl von Freiheit und Abenteuer zu ermöglichen.

In diesem Jahr waren es 100 Biker, die je einen Betreuten der Mainfränkischen Werkstätten aus Würzburg auf dem Soziussitz oder im Beiwagen mitnahmen. Unter den Bikern auch Gerhard Kallert, Polizeipräsident von Unterfranken, der eine oder andere Bürgermeister und zahlreiche Rettungskräfte.

Vorurteile abbauen und Freude verbreiten

Das Anliegen ist einfach: Es geht darum, Vorurteile abzubauen und Freude zu verbreiten, sagt Peter Schädel, Biker aus Randersacker und Ehrenmitglied bei den Knight Riders MC. Er führt seit jeher die Kolonne an. "Wir wurden mit unseren Bikerklamotten und Tätowierungen immer angeschaut. So ging es den Behinderten auch. Und plötzlich sind sie mit uns gewesen und wir mit ihnen, und auf einmal spürt man den Zusammenhalt." Und, es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Die Behinderten tun was für uns, sie polieren unser Image auf, und wir tun was für sie, dass sie Freude am Leben haben und geben ihnen für einen Tag das Gefühl von Freiheit", sagt Peter Schädel.

Aus eigener Erfahrung weiß der Biker, wie eng Freud und Leid, Leben und Tod beieinander liegen können. Er selbst hatte vor 25 Jahren einen schweren Unfall, saß lange im Rollstuhl, brauchte drei Jahre lang Gehhilfen. "Da weiß man schon, wie die sich fühlen."

Mehr zum Thema am Mittwoch, 24. Juli 2019 in STATIONEN im BR-Fernsehen oder in der Mediathek.