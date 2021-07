Mit dem Schlagring zur Weltherrschaft: "Rheingold" in Erl

Außer einigen Möbeln aus dem Inventar der Götter, einschließlich ein paar Hutschachteln und einer Stehlampe, die sie prompt mit in den Himmel schleppen, ist die Bühne leer. Eigens angefertigte Seiten-Wände in Betonoptik machten das karge Festspielhaus noch mehr zum Bunker, zu einem Kampfplatz um die Weltherrschaft. Und die Götter sind tatsächlich allesamt keine Sympathieträger - Loge, der trickreiche Flammenwerfer, ist um keine Brutalität verlegen und weiß, dass seinem Chef alle Mittel recht sind. Nach den Pyro-Effekten schwappte prompt eine Brandgeruch-Wolke über das Publikum hinweg - als ob die "Götterdämmerung" bereits in die Nase steigt. Klug wird immer wieder die weitere Handlung der vierteiligen Saga angedeutet. So fixieren sich Wotans eifersüchtige Ehefrau Fricka und die plötzlich auftauchende Urmutter Erda wie bei einem tödlichen Duell, wissen sie doch, dass die eine die andere demnächst in Wotans Bett ablösen wird.

Der Fluch grüßt allseits in den Saal

Und beim Göttervater verstauben gleich ein halbes Dutzend Speere, scheinbar für jeden Wochentag ein anderer. Der Mann entspannt sich zwar bei Yoga-Übungen, kann sein Gewissen aber jederzeit abschalten. Und im Schlussbild liegt der ermordete Riese Fasolt ausgestreckt auf dem Boden, sein Zylinder baumelt am Schaft des Speeres, der ihn aufspießte. Ein Schreckensort wie der berüchtigte Geßler-Hut aus Schillers "Wilhelm Tell", der ja auch von unbeherrschter Macht kündet - so grüßt der Fluch der Rings zu den letzten Akkorden allseits in den Saal. Szenisch also eine in jeder Hinsicht überzeugende Inszenierung.