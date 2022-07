Mit dem Feind im Bett: "Der bairische Aff" in Mühldorf

Im doppelten Sinne ist das alles "blutiges Laientheater", denn die Mitwirkenden haben natürlich weder gelernt, wie Schauspieler zu sprechen, noch in fremde Rollen zu schlüpfen. Sie "sterben" hingebungsvoll, fechten stürmisch und grummeln fast so mürrisch wie echte Kurfürsten, allerdings vollkommen ohne Noblesse und ohne den (falschen) Ehrgeiz, das Innenleben der Akteure irgendwie nachzuempfinden.

In München gibt es eine Dornbergstraße

Die meisten spielen sich deshalb einfach selbst, mit höchst amüsantem Ergebnis, auch wenn es hier und da Längen gibt und der Premiere anzumerken war, dass die Proben wegen Corona sehr holprig verliefen. Was an diesem Abend wirklich berührt: Da tun sich Laien zusammen, um mit vergleichsweise großem äußeren Aufwand an ein fernes historisches Ereignis zu erinnern, das anscheinend doch noch eine gewisse lokale Bedeutung hat. Jedenfalls streiten sich die Patrioten bis heute darüber, ob es nun die Schlacht bei Mühldorf, Ampfing oder Erharting sein sollte. Tatsächlich käme auch der Dornberg als Namensgeber des schaurigen Ritter-Spektakels in Frage: In München gibt es eine entsprechende Straße im Stadtteil Berg am Laim.

Sieger blieb jedenfalls Ludwig, der dann als "Bayer" Kaiser wurde und zeit seines Lebens gegen den Papst in Avignon zu kämpfen hatte. Kurz bevor die Pest Europa heimsuchte, starb der Wittelsbacher standesgemäß bei einer Bärenhatz.

Höchststrafe für Narzissten

Wer sich für dieses Kapitel bayerischer Landesgeschichte interessiert und dem Affen Zucker geben will: Er ist noch ein paar Mal im Einsatz. Bei der Premiere war übrigens ein Landfrauen-Verein aus Niederbayern dabei, wohl um sich selbst davon zu überzeugen, dass die im 14. Jahrhundert "übergriffigen" Habsburger wirklich keine Ansprüche mehr auf die wohlhabende Region haben. Friedrich der Schöne hat seine Niederlage bei Ampfing gleichwohl überlebt und fristete noch ein paar Jahre ein sehr stilles Dasein in und um Wien. Für einen Narzissten wie ihn wohl die Höchststrafe.

Wieder am 29. und 30. Juli 2022 im Haberkasten in Mühldorf am Inn.