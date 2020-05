Mit "Chromatica" bringt Lady Gaga sich und uns wieder zum Tanzen

"My name isn't Alice, but I'll keep looking for Wonderland": Ihr Name ist zwar nicht Alice, singt Lady Gaga im ersten Stück ("Alice") von "Chromatica", aber ihre Suche nach dem Wunderland geht weiter. Sie führt sie zurück in die Clubs, dahin wo für Stefani Joanne Angelina Germanotta 2008 alles angefangen hat. Inzwischen haben andere die Tanzflächen der Welt fest im Griff. Lady Gaga sitzt seit Jahren am Rand des Geschehens: Nach ihrem letzten Dance-Album "Artpop" 2013 scheint es, als hätte Lady Gaga den Mainstream-Pop soweit dekonstruiert, dass selbst sie keine Freude mehr daran hat, die Versatzstücke wieder zusammenzusetzen. Stattdessen: Sie legt die monströsen Kostüme und verzerrenden Stimmfilter ab, trifft sich mit Jazzsänger Tony Bennett in eleganten Bars, steigt in den Kneipen von New York ab, um ihre traurige Familiengeschichte mit Gitarre zu besingen und landet nach ein paar Gläsern Whiskey am Lagerfeuer mit Schauspiel-Kollege Bradley Cooper. Die Clubtür aber bleibt geschlossen. Und damit auch der nächtliche Maskenball und das Spektakel um Aufmerksamkeit, das Lady Gaga so gut beherrscht, wie keine ihrer Zeitgenossinnen.

Von Alkoholproblemen und Monstern im Kopf

Mit "Chromatica", einem Dance Musical in drei Akten, eröffnet Lady Gaga jetzt wieder die Tanzfläche: Mit ihrem hyperartifiziellen Pop verschrieb sich Lady Gaga auf ihrem Debütalbum "Fame" selbst dem Ruhm und legte mit Hits wie "Paparazzi" und "Applause" das grausame Starsystem bloß. Eine Dekade später wirken diese Stücke wie eine selbst erfüllenden Prophezeiung: die Lyrics zu "Chromatica" spiegeln das Gefühl gefangen zu sein, den Wunsch auszubrechen und sich zu betäuben. Sie sei in einer düsteren Phase gewesen, als das Album entstand, erzählt Lady Gaga im ARD-Interview: "Es fiel mir schwer ins Studio zu gehen, ich dachte nicht, das ich es schaffe. Ich dachte ich wäre innerlich zu zerbrochen und depressiv. Als ich dann aber Songs mit meinen Freunden geschrieben habe und sie mir danach noch mal angehört habe: Da war ich glücklich."

In den doppeldeutigen und zum Teil surrealen Lyrics setzt sie ihre Alkoholprobleme mit einer ungesunden Beziehung gleich ("Rain On Me") und schildert in unwiderstehlichen Refrains die Monster in ihrem Kopf, die sie selbst unentwegt terrorisieren ("Fun Tonight"). Lady Gaga inszeniert sich auf "Chromatica" als eine Art futuristische Alice im Wunderland, die mit Hilfe kleiner Püppchen wieder zurück nach Hause findet ("911") – und meint damit die Psychopharmaka, mit denen sie ihre psychischen Probleme behandelt. Die Depression und selbstzerstörerischen Gedanken lässt sich Lady Gaga mit Four To The Floor Beats aus den Gliedern schütteln.