Mit 90: Star-Regisseur Jean-Luc Godard kündigt Karriere-Ende an

Er ist altersbedingt nur noch schwer zu verstehen, zumal er nach Beobachtung der französischen Tageszeitung "Le Figaro" inzwischen ungern die Zigarre aus dem Mund nimmt, aber in diesem Fall war seine Botschaft sehr klar: "Ich beende meine Karriere im Filmgeschäft, ja mein Filmemacher-Leben, mit zwei letzten Drehbüchern. Danach werde ich dem Kino Lebewohl sagen", so Jean-Luc Godard bei einem sehr ausführlichen, fast eineinhalbstündigen Online-Interview mit dem Filmfestival in Kerala. Worum es bei den Abschiedsprojekten von Godard geht, wollte er noch nicht verraten. Ein "Szenario" entsteht für den TV-Sender ARTE, ein weiteres Vorhaben hat den Titel "Funny Wars".

Meister seines Fachs

Godard, der im Dezember 1930 in Paris geboren wurde, begann Anfang der fünfziger Jahre als Filmkritiker, schrieb ab 1952 für die wegweisende Fachzeitschrift "Cahiers du Cinéma", die Maßstäbe setzte, was Theorie und Praxis des Films betraf. Nach ersten Kurzfilm-Versuchen gelang Godard 1960 mit seinem bahnbrechenden Kriminaldrama "Außer Atem" ein Welterfolg, der vom Lebensgefühl seiner Generation inspiriert war und die "Nouvelle Vague" im französischen Kino mitbegründete. Für Hauptdarsteller Jean-Paul Belmondo war es ebenfalls der künstlerische Durchbruch, und auch dessen Partnerin Jean Seberg wurde in der Rolle der amerikanischen Studentin Patricia Franchini unsterblich.

Seitdem gilt Godard als Meister seines Fachs und glänzte mit vielen experimentellen Arbeiten und Publikumserfolgen, etwa "Die Verachtung" (1963) mit Brigitte Bardot und Michel Piccoli in den Hauptrollen. 2011 bekam Godard den Oscar für sein Lebenswerk, er ist vielfach ausgezeichnet, auch mit einem Goldenen Löwen aus Venedig und einem Goldenen Bären aus Berlin.

Virus als Kommunikationsform

Obwohl hochbetagt, ließ es sich Godard nicht nehmen, im vergangenen Sommer in Lausanne eine Meisterklasse abzuhalten. Dabei deutete er laut "Indiewire" an, dass die Corona-Pandemie seine aktuelle Arbeit beeinflussen werde, jedoch "nicht direkt": "Es sollte auf jeden Fall ein, zwei Mal über das Virus gesprochen werden. Es ist mit all dem, was da dran hängt, eine Kommunikationsform. Wir werden vielleicht nicht daran sterben, aber auch nicht besonders gut damit leben."

In Frankreich trösten sich die Filmfans damit, dass Godard ja seinen beruflichen Abschied "nicht für morgen" angekündigt habe. Gleichwohl geht wohl bald eine der größten Karrieren des europäischen Kinos zu Ende.